Dank starken Wachstums in den Industrieländern erholt sich die globale Wirtschaft zusehends. Reiche Länder mit effektiven Impfkampagnen werden die Corona-Krise voraussichtlich besonders gut wegstecken. Für massiven Ärger in der deutschen Industrie sorgen aber gerade die USA.

Die globale Wirtschaft soll in diesem Jahr weiterhin um 6 Prozent wachsen, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) hervorging. Für kommendes Jahr erwartet der IWF ein globales Wachstum von 4,9 Prozent, eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte gegenüber der vorigen Prognose vom April. Das Wachstum der Schwellen- und Entwicklungsländer werde geringer ausfallen, so der IWF. Die Konjunkturaussichten vieler Staaten hingen inzwischen von deren Zugang zu Corona-Impfstoffen ab. Zudem könnten ärmere Länder Arbeitsmarkt und Konjunktur kaum stützen.

Die große Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft sind die USA, die allerdings das Einreiseverbot für Reisende aus Europa und anderen Staaten verlängert haben. Die weltgrößte Volkswirtschaft soll in diesem Jahr um starke 7 Prozent wachsen. Die Prognose für nächstes Jahr hob der IWF ebenfalls an, um ganze 1,4 Prozentpunkte auf nunmehr 4,9 Prozent.

Auch in der Euro-Zone

Für die Euro-Zone sieht der IWF ebenfalls ein stärkeres Wachstum: In diesem Jahr soll die Wirtschaft des Währungsraums um 4,6 Prozent wachsen, 0,2 Prozentpunkte mehr als im April angenommen. Für 2022 soll das Wachstum 4,3 Prozent betragen (plus 0,5 Prozentpunkte). In Deutschland soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2021 weiter um 3,6 Prozent zulegen. Für nächstes Jahr geht der IWF nun von einem starken Wachstum von 4,1 Prozent aus (plus 0,7 Prozentpunkte).

„Einreiseverbot aufheben“

Die deutsche Industrie und der Außenhandel haben die Verlängerung des US-Einreiseverbots für Reisende aus Europa und anderen Staaten scharf kritisiert. „Es ist absolut unverständlich, dass die USA die Reisefreiheit für europäische Geschäftsreisende aus Schengen-Ländern nicht wiederherstellen werden“, erklärte der Abteilungsleiter Außenwirtschaft im Maschinenbauverband VDMA, Ulrich Ackermann, am Dienstag. Auch der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen, Peter Beyer (CDU), sowie der Außenhandelsverband BGA und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) äußerten Bedauern.

Viele Geschäftsreisende seien seit Monaten nicht für eine Ausnahmegenehmigung qualifiziert, erklärte Ackermann. Dies schließe sie von neuen Geschäftsmöglichkeiten in den USA aus.

Europa hatte seine Reisebeschränkungen für US-Bürger bereits im Juni aufgehoben. Dies mache die US-Entscheidung zur Fortsetzung der Einreisebeschränkungen „noch frustrierender“. Ackermann forderte die Bundesregierung auf, Washington zu einem Umdenken zu bewegen.

„Schadet sich auch selbst“

Auch der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) äußerte sich nun kritisch. „Mit den Einreisestopps schadet sich die US-Regierung selbst und anderen“, erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang. Verzögerungen bei Produktion und Lieferungen sowie bei der Umsetzung wichtiger Projekte stünden dem wirtschaftlichen Aufschwung im Weg. „Unter den Beschränkungen leiden nicht nur die vielen in den USA aktiven deutschen Unternehmen mit ihren Arbeitnehmern, sondern auch alle im Produktionsverbund beteiligten Akteure wie Lieferanten, Partner und Kunden vor Ort“, erklärte Lang.

Mit rund 860.000 Arbeitsplätzen stellten deutsche Unternehmen den drittgrößten ausländischen Arbeitgeber in den USA. Die Regierung in Washington müsse die Einreisebeschränkungen „so bald wie möglich zurücknehmen“, um die eigene Wirtschaft nicht zusätzlich zu belasten, forderte Lang.