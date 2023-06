Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Daimler hat im dritten Quartal dieses Jahres zwar mehr Lastwagen verkauft als im Corona-geprägten Vorjahreszeitraum. Aber jetzt erschwert der branchenweite Mangel an Elektronik-Chips auch hier die Produktion. Wie sieht es in den Werken in der Pfalz und in Mannheim aus?

Wörth/Mannheim. Im weltgrößten Lkw-Werk in Wörth mit seinen rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt der Halbleiter-Mangel nach Angaben eines Daimler-Sprechers dazu, dass