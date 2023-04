Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn acht von zehn Flaschen, die ein Weingut füllt, für Privatkunden reserviert sind, dann floriert das Geschäft. Selbst in Zeiten, in denen pandemische Entwicklungen den Wirtschaftsplan auf den Kopf stellen können. Nicht so in Kirrweiler, wo das Weingut Markus Schwaab auf Sortenvielfalt und ausdrucksstarke Weine setzt.

Auch wenn die klassischen Rebsorten Riesling und Gewürztraminer mit den Burgunderarten die Weinliste dominieren, vor gut 30 Jahren gehörten die Schwaabs zu den Ersten in der Pfalz, die auch