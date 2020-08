Die geografische Nähe zum Nachbarland Frankreich und die Leidenschaft für alles Französische prägt Arbeit und Wein des Weinguts Jülg in Schweigen Rechtenbach. Auch den Pinot noir mit burgundischen Zügen.

Weine, wie er sie nur aus Frankreich kannte, bewogen in den 1960er-Jahren den Quereinsteiger Oskar Jülg, gemeinsam mit seiner Frau Erika das Weingut zu gründen und eigene Weine zu kreieren. Trocken statt süß. „Damit warf er auch damals geltende Lehrmeinungen schlichtweg über Bord“, erzählt sein Sohn Werner. Aus dem Burgund ließ sein Vater Rebstöcke kommen, die zwar kleinere Beeren lieferten, dafür aber viel mehr Geschmack hatten. „Heute haben diese Reben genau das richtige Alter, um uns große Weine zu liefern“, unterstreicht der Hausherr, der nach dem frühen Tod des Vaters bereits mit 21 Jahren, unmittelbar nach seiner Ausbildung, im Gut seinen Mann stehen musste. Es sollten jene Jahre folgen, in denen die Weine, die so wenig in den „Mainstream“ passten, zu noch mehr Eleganz fanden. Ein eigener Stil wuchs.

Mit seinem nicht minder weinaffinen jüngeren Bruder Peter, der im elsässischen Seebach gemeinsam mit seiner Frau das kleine Weingut „Maison Jülg“ betreibt, teilt er eine besondere Passion: Crémants und Sekte aus traditioneller Flaschengärung. 50.000 Flaschen sind heute das Jahreskontingent.

Werner Jülg zählte zu den Pionieren

1990 hatten sich die unternehmerischen Wege der Brüder getrennt. Was aber nicht bedeutet, dass sich nicht auch elsässische Weine des Bruders auf der Getränke-Karte der Jülgschen Weinstube finden. Dort ist vor allem Karin, die Frau von Werner Jülg, in ihrem Element, Schwiegermama Erika ist in der Küche, wenn auch eher im Hintergrund, nach wie vor aktiv.

Stolz erzählt Werner Jülg von den Anfängen unter seiner Regie, als er noch zu den Pionieren zählte, die ihre Rotweine nach französischem Vorbild in Barriques reifen ließen. Bei den meisten deutschen Kollegen waren die kleinen Holzfässer damals noch verpönt. Der Röstaromen wegen. „Wir versuchen, französische Tradition und Deutsche Moderne miteinander zu verbinden“, betont Werner Jülg und schließt da seinen 33-jährigen Filius mit ein. Sie teilen sich die Verantwortung im Weingut. Beide sind sich einig, dass ihre Pinots die besondere Stärke ihres Weingutes sind. Beide schwärmen auch von ihrem Chardonnay, den sie als einen Wein mit Tiefgang beschreiben.

„Freiheit“ gönnt er den Weinen im Keller

Vielleicht seien sie auch etwas detailversessener als andere, sagt Johannes Jülg. Ihm ist es wichtig, herkunftsgeprägte Weine zu erzeugen. Weil letztlich die Arbeit im Weinberg die Qualität des Weines bestimmt, ist Johannes Jülg mit seinen vier Mitarbeitern oft draußen unterwegs. Umso mehr „Freiheit“ gönnt er den Weinen im Keller. Mal wird Edelstahl genutzt, immer öfter auch das traditionelle Pfälzer Stückfass oder eben die kleinen Eichenholzfässer.

Das Weingut bewirtschaftet Rebstöcke auf 25 Hektar, die meist mit französischen Klonen bestückt sind. Die Weißweine machen etwa 60 Prozent der Gesamtmenge aus. Mit einem rund 30-köpfigen Team, darunter viele französische Saisonhelfer, wird alles von Hand gelesen. „Auch in besonders guten Lagen, dazu gehört der Kammerberg, muss immer wieder selektiert werden.“ Der Durchschnittsertrag pro Hektar, ob auf deutscher oder französischer Seite, liegt bei rund 6500 Litern. Gemeinsam erwirtschaften sie einen Jahresumsatz von rund 1,2 Millionen Euro.

„Wollen ein Weingut bleiben“

Profitiert haben die Jülgs gerade in den zurückliegenden Monaten, in denen Corona das Weingeschäft nicht allein in der Südpfalz fast zum Erliegen gebracht hat, vom Händlernetz, das sie sich aufgebaut haben. So konnte wenigsten das Online-Geschäft vielversprechend in Gang gehalten werden. In der Regel werden rund 30 Prozent der Jahresmenge ab Hof verkauft, 10 Prozent gehen in den Export, meist nach Belgien, Finnland oder England. In den Handel gehen die übrigen 60 Prozent.

Im Haus Jülg ist man sich einig, es mittelfristig bei der aktuellen Betriebsgröße zu belassen. Maximal 28 Hektar, damit könnten sie sich noch anfreunden. „Wir wollen keine Kellerei werden, sondern ein Weingut bleiben.“

Preisbeispiel: 2017er Spätburgunder Kalkmergel, Terroirwein, 11.40 Euro.