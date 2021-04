Die Corona-Pandemie hat das Geschäft des südwestpfälzischen Schokoladenherstellers Wawi kaum beeinträchtigt. Firmenchef Richard Müller sagt, das Familienunternehmen sei mit einem „hellblauen“ Auge davon gekommen.

Der Umsatz des 1957 gegründeten Unternehmens lag mit 110 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2019/2020 auf Vorjahresniveau. Wawi hat sein Stammwerk in Münchweiler (Kreis Südwestpfalz), der Firmensitz ist in Pirmasens. Von dort hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren kräftig expandiert. Wawi unterhält weitere Standorte in Rumänien, China, Kanada sowie in Bayern und am Niederrhein. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich Wawi zudem an der bayerischen Confiserie Seidle beteiligt.

17.000 Tonnen Schokolade lässt Wawi mittlerweile weltweit produzieren und beschäftigt 1100 Mitarbeiter. Davon sind 140 in der Südwestpfalz tätig, alleine 500 arbeiten in der chinesischen Fabrik. In dem asiatischen Land ist das Familienunternehmen mittlerweile schon seit 25 Jahren aktiv.

Mit Richard Müller hat 2018 die dritte Generation die Firmenleitung übernommen. Er präsentierte am Dienstag neue Produkte, mit denen Wawi am Markt punkten will. In Rumänien wird der „Melting Snowman“ produziert, eine Schokoladenfigur, die an einen Schneemann erinnert und in heißer Milch aufgelöst werden kann, im Inneren der Form sind Marshmallows und Schokoladenstücke. Das Produkt komme international sehr gut an, sagte Müller.

Wawi stellt unter anderem Schokoprodukte als Eigenmarken für Supermärkte her. Zum Portfolio gehören aber auch Marken wie „Nappo“ und „Moritz“. Mit „Oh wow“ und „Little Peanut Monster“ sind dieses Jahr zwei neue Marken dazu gekommen. Hinter „Oh wow“ verbergen sich Schokoladentafeln, die sowohl aus gefüllten als auch ungefüllten Stücken bestehen. Der Name „Little Peanut Monster“ (kleines Erdnuss-Monster) deutet bereits darauf hin, dass hier der Verbindung von Erdnüssen mit Schokolade eine besondere Rolle zukommt. Die neuen Marken werden im bayerischen Burghaslach produziert.

Am Stammsitz in Münchweiler stehen Saisonprodukte wie Weihnachtsmänner, Osterhasen und Adventskalender auf der Fertigungsliste, aber auch Klassiker wie der Wawi-Schokoreis, Kuvertüre und Blockschokolade. In das südwestpfälzische Werk hat Wawi dieses Jahr knapp drei Millionen Euro für eine neue Fertigungsanlage investiert. Sie soll Anfang 2021 in Betrieb gehen.

In einem Punkt leidet Wawi dann aber doch unter den Folgen der Corona-Pandemie. Reisen ins Ausland seien kaum möglich, klagt Firmenchef Müller. Das Werk in China habe er seit November nicht mehr besuchen können. An die Politik appelliert er: „Es ist wichtig, dass wir wieder reisen dürfen.“ Der Firmenchef spricht sich vor diesem Hintergrund für Corona-Schnelltests an Flughäfen aus.