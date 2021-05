Der Energieträger Wasserstoff ist nur dann umweltfreundlich, wenn er mit Ökostrom produziert wird. Doch davon gibt es nicht genug. Am Ausbau der Produktionsanlagen für erneuerbare Energie geht sowieso kein Weg vorbei.

Der Auspuff, aus dem nicht anderes tröpfelt als reines, klares Wasser. Aus dem nichts aufsteigt als Wasserdampf – was für eine wunderbare Vorstellung. Eine durchaus realistische zudem, zumindest technologisch. Pkw mit Brennstoffzellen-Antrieb gibt es längst, die Technik ist verlässlich. Und doch gibt es damit ein Problem: Wasserstoff, mit dem in einer Brennstoffzelle klimaneutral Strom produziert werden soll, muss seinerseits mit Ökoenergie hergestellt werden, zum Beispiel per Elektrolyse. Es gibt aber einfach nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien in Deutschland für alle relevanten Nutzungen.

Selbst, wenn die revidierten, ambitionierteren Pläne des Bundes und der rheinland-pfälzischen Landesregierung zum Ausbau von Windkraft und Sonnenenergie umgesetzt würden: Allein die Zunahme an Elektroautos überfordert die ökologische Stromproduktion in Deutschland um ein Vielfaches. Vom erheblich steigenden Bedarf der Industrie gar nicht zu reden. Deren (Öko-)Stromverbrauch wird zunehmen, denn sie muss bisher fossile Energieerzeugung, etwa aus Erdgas wie etwa bei der BASF, durch regenerativ produzierten Strom ersetzen. Studien, die von schrumpfendem Strombedarf in der Zukunft ausgehen, sind Tagträumerei.

Studie: E-Fuels sind nur für bestimmte Anwendungen sinnvoll

Nicht nur die Industrie pocht richtigerweise darauf, kostbaren – und vergleichsweise teuren – grünen, mit Ökostrom produzierten Wasserstoff vorrangig in Bereichen zu nutzen, wo sehr große Mengen klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) eingespart werden können. Es herrscht dabei Einigkeit unter Klimaschützern, Wissenschaft und Wirtschaft.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hat gerade eine Studie veröffentlicht, der zufolge wasserstoffbasierte Brennstoffe, obwohl leichter zu transportieren als reiner Wasserstoff, nicht in allen Bereichen das geeignete Mittel seien, um fossile Brennstoffe zu ersetzen. Im Gegenteil: Lege man den deutschen Strommix von 2018 zugrunde, so würde laut PIK die Nutzung wasserstoffbasierter Kraftstoff in Autos, Lastwagen und Flugzeugen etwa drei bis vier Mal mehr Ausstoß von Treibhausgasen verursachen als die Verwendung fossiler Kraftstoffe.

Das bedeutet den Forschern zufolge nicht, dass Wasserstoff in Kraft- und Brennstoffen (E-Fuels) keinen Sinn ergäbe. Langstreckenflugzeuge, Hochseefrachter, energieintensive Teile der chemischen Produktion, der Stahlerzeugung sowie industrielle Hochtemperaturprozesse – Bereiche, die sich kaum elektrifizieren ließen – halten die Macher der Studie für sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten von E-Fuels. Nicht dazu zählen sie den Motorsport, der bereits auf E-Fuels schielt. Womöglich kommt dieser aber zum Zug, ist doch der Preis für den Brennstoff in diesem sehr speziellen Segment, vor allem in der Formel 1, nachrangig.

Für viele Sektoren ist die direkte Nutzung von Strom sinnvoller

Für die meisten Sektoren ist die direkte Nutzung von Elektrizität, etwa in Elektroautos und Wärmepumpen, wirtschaftlich sinnvoller als die Nutzung von Wasserstoff. Doch auch hier gilt: Nur dann, wenn dafür Ökostrom genutzt wird, sind diese Anwendungen klimaneutral und tragen nicht zum Treibhauseffekt bei.

Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Ökostromproduktion in Deutschland muss dringend ausgebaut werden. Auch, wenn das schmerzliche Eingriffe bedeutet, etwa im Landschaftsbild, wie beispielsweise in Randlagen des Pfälzerwalds. Denn anders sind die von der EU verbindlich festgelegten Klimaschutzziele nicht zu schaffen, die für nachfolgende Generationen existenzielle Bedeutung haben. Denn die Kipppunkte fürs Klima – der Eintritt von Veränderungen, die unumkehrbar sind – rücken erschreckend näher.