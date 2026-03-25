Die Wasgau Produktions- & Handels-AG zeigt sich mit dem Geschäftsjahr 2025 zufrieden. Der Pirmasenser Lebensmittelkonzern baut sein Filialnetz weiter aus.

Trotz etlicher Herausforderungen sei ein solider Abschluss erreicht worden, sagte Vorstandssprecher Thomas Bings bei der Bilanzpressekonferenz. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag 2025 bei 11,1 Millionen Euro und damit unter dem des Vorjahres (12,9 Millionen Euro). Das liege innerhalb des Korridors, den das Unternehmen erwartet habe, sagte Bings. Die Corona-Pandemie habe zu einem enormen Wandel im Lebensmittelsektor geführt, in der Hochphase der Pandemie sei der Umsatz enorm angestiegen. Dieses Niveau sei nicht zu halten gewesen. Stattdessen habe sich die Wasgau AG nach dieser Zeit ein Gewinnziel von 10 Millionen Euro gesetzt.

Im Jahr 2025 habe die Wasgau AG ihr 100-jähriges Bestehen in einem herausfordernden Marktumfeld gefeiert, schilderte Bings. Es habe einen intensiven Preiswettbewerb im Lebensmittelhandel gegeben, der auf deutlich steigende Kosten und ein vorsichtiges Konsumverhalten getroffen sei.

Der Umsatz sei im Vergleich zu 2024 um 1,3 Prozent auf 655 Millionen Euro gestiegen. Die Zeiten der Hochinflation, wie 2022 seien vorbei, im Lebensmittelbereich habe sie sich auf unter 2 Prozent eingependelt. Wie schon in den Vorjahren haben sich die Segmente Einzelhandel und Großhandel unterschiedlich entwickelt. Der Einzelhandel legte im Vergleich zu 2024 um 1,9 Prozent auf 484 Millionen Euro Umsatz zu. Das größte Wachstum zeigte dabei die Wasgau-Bäckerei, die 4,1 Prozent Zuwachs auf einen Umsatz von 60 Millionen Euro verzeichnete. Mittlerweile gebe es zehn „Stand-alone-Bäckereien“ an Standorten ohne einen Supermarkt. Das Konzept sei sehr erfolgreich, erklärte Vorstandsmitglied Sascha Kieninger. Im vergangenen Jahr sind in Mainz und Pirmasens neue Bäckereien eröffnet worden, in Kaiserslautern werde bald eine weitere starten. Ende 2026 soll eine Stand-alone-Bäckerei in Mannheim mit 70 bis 80 Sitzplätzen eröffnet werden.

Veränderter Konsum

Auch die Metzgereien verzeichneten ein Umsatzplus von 2,4 Prozent auf 86 Millionen Euro. Den größten Posten bildet das Segment „Regie“, unter dem alles, was sonst zu den Märkten gehört, zusammengefasst wird. Hier legte der Umsatz um 1,4 Prozent auf 338 Millionen Euro zu.

Dagegen stagnierte der Großhandel mit einem Umsatz von 171 Millionen Euro, ein leichtes Minus von 0,3 Prozent. Das liegt am Geschäftsfeld Cash+Carry (C+C), das mit 125 Millionen Euro 1,4 Prozent weniger erwirtschaftete als im Vorjahr. Letztlich leide C+C mit seinen Kunden aus der Gastronomie, umreißt es Vorstandsmitglied Peter Scharf. Die Gastronomie stehe vor großen Herausforderungen. Das Konsumverhalten der Menschen habe sich verändert, die Gästezahlen in der Individualgastronomie seien massiv gesunken, gleichzeitig seien die Preise gestiegen. Es sei nicht mehr selbstverständlich, dass Gäste drei Gänge plus Kaffee bestellten. Scharf hofft, dass sich die Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie positiv auswirken werde.

Im übrigen Großhandel sieht es besser aus, dieser ist um 2,6 Prozent auf einen Umsatz von 46 Millionen Euro angewachsen. Zu diesem Kundenstamm gehörten unter anderem die US-amerikanischen Streitkräfte, selbstständige Einzelhändler sowie Kunden aus Luxemburg.

Eine große Rolle spiele bei Wasgau das Thema Nachhaltigkeit, von den 30 C+C-Lkws seien sechs elektrifiziert, zwei weitere sollen 2026 hinzukommen, so Scharf. Rund um den Firmenstandort in Pirmasens sind 2,2 Millionen Euro in eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 1,4 Megawatt Peak investiert worden, dazu eine eigene Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkws.

Mit 31,1 Millionen Euro hatten die Investitionen 2024 bei Wasgau einen Höchststand erreicht, 2025 lagen sie um 6,5 Millionen Euro niedriger. Gestiegen ist hingegen die Mitarbeiterzahl. Mit 3827 Beschäftigten waren es vergangenes Jahr 72 Mitarbeiter mehr als 2024. Im vergangenen Jahr haben 79 Auszubildende ihre Arbeit aufgenommen, wobei Wasgau gerne mehr einstellen würde, vor allem im Bereich Bäckerei und Metzgerei, betont Kieninger.

„Wir wollen weiter wachsen“, sagte Bings mit Blick auf die 70 Filialen. 2025 kamen in Neupotz und Landstuhl zwei Frischemärkte in Eigenimmobilien dazu, in Saarbrücken Kieselhumes bezog Wasgau einen weiteren Frischemarkt. Mitte 2026 soll in Mannheim ein neuer Markt eröffnet werden. Zwei weitere Standorte – in Homburg und Schweich – seien in Planung. Doch nicht jeder Supermarkt-Standort funktioniere, Ende März soll der Markt in Thalfang geschlossen werden. Weitere Schließungen seien nicht geplant. Seit 2025 sammelt Wasgau am Pilotstandort in Pirmasens Erfahrungen mit Selbstbedienungskassen. Derzeit werde geprüft, an welchen der übrigen Standorten eine Einführung sinnvoll sei.