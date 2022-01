Zahlreiche Verbraucher müssen sich auch in diesem Jahr auf deutlich höhere Rechnungen für Gas und Strom gefasst machen. Was Betroffene nun tun können – und was nicht.

Ist ein Wechsel überhaupt sinnvoll?

Wer eine Preiserhöhung von seinem Versorger erhält, hat grundsätzlich ein Sonderkündigungsrecht. Die Verbraucherzentralen weisen allerdings darauf hin, dass wegen der derzeitigen „Ausnahmesituation“ bei den Strom- und Gastarifen viele Neukundentarife derzeit teurer als Bestandskundentarife sind.

Ein Wechsel bringe derzeit häufig nur wenig bis gar keine Ersparnis. Trotzdem sollten sich Verbraucher nach Alternativen umschauen, wenn eine Preiserhöhung ins Haus flattert, raten Verbraucherschützer, denn das kann andere Vorteile bringen – beispielsweise kürzere Kündigungszeiten. Mit der Kündigung des bisherigen Strom- oder Gasvertrags können in der Regel die neuen Anbieter beauftragt werden. Bei einer Sonderkündigung wegen einer Preiserhöhung raten Verbraucherschützer aber dazu, diese sicherheitshalber selbst auszusprechen und die entsprechenden Dokumente in Kopie zu sichern.

Wie finde ich den günstigsten Anbieter?

Im Internet finden sich Preisvergleichsrechner, etwa check24.de oder verivox.de. Dort geben Nutzer beim Gas den Jahresverbrauch in Kilowattstunden und die Postleitzahl ein und erhalten eine Liste mit Anbietern. Wenn auf der bisherigen Gasrechnung der Verbrauch nur in Kubikmetern angegeben ist, kann dieser Wert je nach Gasqualität mit dem Faktor acht bis zwölf multipliziert werden, um einen annähernden Wert in Kilowattstunden zu erhalten. In Süddeutschland ist ein Gas mit hohem Heizwert gebräuchlich, sodass ein hoher Multiplikationsfaktor angemessen ist. Beim Strom sind für den Preisvergleich Postleitzahl und Jahresverbrauch in Kilowattstunden nötig, ersichtlich auf der Rechnung.

Was sollten Verbraucher beachten?

Die Vergleichsportale finanzieren sich auch durch Provisionen sowie Werbung von Anbietern. Die Standardsuche ist deswegen häufig so voreingestellt, dass nicht die besten und langfristig günstigsten Tarife ganz oben angezeigt werden. Verbraucherschützer raten deshalb dazu, die Voreinstellungen zu kontrollieren. Ausgeschaltet werden sollten Boni und Empfehlungen der Portale. Eingegeben werden können Laufzeit und Preisgarantie. Aktuell empfehlen Verbraucherschützer außerdem, sich auch beim Grundversorger vor Ort nach dessen Tarifen zu erkundigen. Die Verbraucherzentralen haben jüngst ermittelt, dass die örtlichen, kurzfristig kündbaren Grundversorgungstarife in der Regel günstiger sind als überregionale Anbieter. Auch sollten nur Tarife gewählt werden, die monatlich oder quartalsweise gekündigt werden können. So erhalten sich Kunden die Möglichkeit, sich flexibel nach günstigeren Tarifen umzusehen.

Was bringt eine Preisgarantie?

Eine Preisgarantie beim Strom hat den Verbraucherschützern zufolge „aktuell einen Mehrwert“, da so verhindert werden kann, dass womöglich schon kurz nach dem Wechsel eine Preiserhöhung und ein erneuter Wechsel anstehen. Von einem teuren Tarif mit Preisgarantie sollten Verbraucher aber absehen und sich maximal ein Jahr binden.

Beim Gas sollten Kunden laut den Verbraucherzentralen „zugreifen“, wenn sie einen günstigen Tarif mit Preisgarantie finden.

Worauf ist bei Preisgarantien zu achten?

Neben dem Preis sind auch Laufzeit und Umfang der Garantie entscheidend. Viele Preisgarantien klammern nämlich bestimmte Preisbestandteile – etwa Netzentgelte oder Steuern – aus. Der Anbieter kann seine Preise also verändern, wenn sich diese Preiskomponenten verändern.

Lesen Sie auch: Preisanstieg bei Gas, Strom und Heizöl geht weiter