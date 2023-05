Von Michael Wollweber

DNG steht für Digital Negative. Es ist wie RAW ein sogenanntes „Rohdatenformat“ auf Basis von TIFF. DNG-Dateien speichern die unkomprimierten Dateien einer Digitalkamera. Die lassen sich mit geeigneten Bildprogrammen in einem weiteren Bereich modifizieren als beim üblichen komprimierten JPEG. DNG wurde vom Softwareunternehmen Adobe (Photoshop, Illustrator) bereits 2004 entwickelt. Es soll das RAW-Format ablösen. Das liefert zwar auch unkomprimierte Daten. Viele Kamerahersteller bauten sich dabei aber eine eigene, also proprietäre Version zusammen, und das sogar bei unterschiedlichen Modellen eines Herstellers. Das führte beim Austausch von Daten und bei der Bearbeitung zu vielen Kompatibilitätsproblemen. Laut Adobe soll es derzeit etwa 500 leicht unterschiedliche RAW-Versionen geben. Dann kann es leicht passieren, dass Programme Formatversionen nicht bearbeiten können oder mit Erweiterungen dafür fit gemacht werden müssen. Die Marktmacht von Adobe machte es aber leicht, Partner wie Apple, Google oder Samsung bei Smartphones auf das neue Format einzuschwören. Entsprechend unterstützen viele neuere Smartphones dieser Hersteller das DNG-Format. Weitere Vorteile: Die Dateien sind etwa 20 Prozent kleiner als RAW-Dateien. Und sie lassen sich dank einer speziellen Vorschau in Adobe-Programmen auch schneller öffnen.