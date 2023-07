Der Begriff „Token“ wird im Bereich von Digitalisierung derzeit in mehreren verwandten Bedeutungen benutzt. Zum einen ist etwas gemeint, mit dem sich Nutzer von digitalen Diensten authentifizieren können. Das kann ein USB-Stick oder ein elektronischer Schlüssel sein. Daher wird zwischen Hardware-Token und Software-Token unterschieden. Allgemeiner bezeichnet Token eine Erkennungsmarke in einem Kommunikationsnetz, die es dem Besitzer der Marke gestattet, etwas zu übermitteln.

Noch allgemeiner ist die Bedeutung „Folge zusammengehöriger Zeichen“. Und davon abgeleitet hat Token seinen Platz in der Bewertung Künstlicher Intelligenz beim Bearbeiten von Texten gefunden. Wenn eine KI wie ChatGPT Texte analysiert, zerlegt sie diese in Token. Die Zahl dieser Einheiten kann nicht direkt aus der Zahl der Zeichen oder Wörter abgeleitet werden. Es geht um die Vernetztheit der Wörter, also den inneren Zusammenhang.

Derzeit entspricht die maximale Verarbeitungsgröße von ChatGPT beispielsweise 4096 Token, was im Mittel etwa 3000 Wörtern entspricht, die „in einem Rutsch“ von der KI verarbeitet werden können. Je mehr Token, desto längere Texte können verarbeitet werden. Rekordhalter ist gegenwärtig Microsoft mit einem KI-System namens Longnet, mit dem eine Milliarde Token analysiert werden können.