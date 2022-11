Lautsprecher – gleich ob in einer Soundbar oder in Boxen – sind Direktstrahler. Der Klang geht nach vorne oder – bei Atmos-Boxen – nach oben ab. Gerichteter Klang ist sinnvoll, wenn Stimmen in einem Film genau lokalisiert sein sollen. Anders ist es beim Surroundklang, der das Gefühl vermitteln soll, von einem Klangfeld umgeben zu sein. Im Kino wird dieser Eindruck durch viele kleinere Lautsprecher erzeugt, die ringsum an den Wänden und bei Atmos-Anlagen an der Decke montiert sind. Der Effektklang soll zwar von allen Seiten kommen, aber er soll sich nicht genau orten lassen. Eine Soundbar versucht das über Reflexionen an den Wänden zu erreichen.

Wer aber eine Surroundanlage mit fünf separaten Boxen besitzt, platziert zwei Boxen hinten im Raum. Damit die einen „weichen“ Raumklang erzeugen, werden hier oft Dipolboxen eingesetzt. Die strahlen den Klang sowohl nach vorne wie nach hinten gegen die Wand ab. Dadurch entsteht meist ein natürliches Klangbild. Manche Surroundboxen erlauben auch das Umschalten zwischen Normalbetrieb und Dipolbetrieb. Dadurch sind sie flexibler einzusetzen. Und manche Kinofilme spielen schließlich auch mit Klangeffekten, die genau „von hinten“ zu kommen scheinen. Damit sich Reflexionen im Raum verteilen können, sollten Boxen im Dipolbetrieb aber einen halben Meter Abstand zur Wand haben.