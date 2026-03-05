Beim Nationalen Volkskongress hat Pekings Parteiführung ein BIP-Wachstumsziel von 4,5 bis 5 Prozent festgelegt. Das erhöht den Spielraum für Reformen.

Sobald Chinas Ministerpräsident mit seinem einstündigen Arbeitsbericht den Nationalen Volkskongress eröffnet, stürzt sich die internationale Presse vor allem auf eine einzige Kennziffer: das ausgegebene Wachstumsziel. Dieses fällt mit „4,5 bis 5 Prozent“ so gering aus wie seit Beginn der 1990er nicht mehr. Und damit entspricht die Vorstellung der Parteiführung auch der Prognose des Internationalen Währungsfonds, der ebenfalls von einem BIP-Wachstum von 4,5 Prozent ausgeht.

Was intuitiv nach einer schlechten Botschaft klingt, ist tatsächlich das Gegenteil. Denn die Wachstumszahlen sind in der kommunistischen Volksrepublik vor allem eine politische Kenngröße, die auch zuverlässig immer erreicht wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob Statistiken von den Parteikadern geschönt werden müssen oder Gelder in ausschweifende Infrastrukturprojekte mit nur begrenztem volkswirtschaftlichem Nutzen gesteckt werden. Hauptsache, der Plan wird erfüllt.

Dass Peking nun die numerische Wachstumszahl etwas herunterschraubt, gibt der Parteiführung stärkeren Spielraum, mehr auf Qualität denn auf Quantität zu setzen – und möglicherweise auch strukturelle Reformen einzuleiten, die erst mittelfristig Wirkung zeigen. „Während wir unsere Erfolge anerkennen, blicken wir zugleich mit klarem Blick auf die Schwierigkeiten und Herausforderungen, vor denen wir stehen“, sagte Ministerpräsident Li Qiang bei seiner Rede in der Großen Halle des Volkes.

Schwache Nachfrage als Problem

Und die größte Herausforderung wird in Lis Arbeitsbericht keineswegs verschwiegen, sondern klar benannt: So wird unmissverständlich ein „akutes“ Ungleichgewicht zwischen starkem Angebot und schwacher Nachfrage im Land eingeräumt. Chinas wohl größte ökonomische Stärke ist zugleich auch seine Achillesferse: Die Fabriken im Reich der Mitte produzieren zwar wie die Weltmeister, was im letzten Jahr zu einem historischen Handelsüberschuss von über 1,2 Billionen Dollar geführt hat. Doch die Privathaushalte im Land haben immer weniger Geld in der Tasche, was sich in einem lähmend schwachen Konsum äußert. Mehr noch: Seit über drei Jahren befinden sich die Erzeugerpreise bereits in einer Deflationsspirale, immer weniger chinesische Unternehmen fahren wegen der niedrigen Margen – trotz wachsender Ausfuhren – noch Profite ein.

Im Ausland wird China für sein Wachstumsmodell immer offener kritisiert, weil es die heimischen Industrien bedroht. Doch wie der aktuelle Arbeitsbericht von Li zeigt, hat auch die Parteiführung in Peking das Problem auf dem Schirm. Tatsächlich verspricht die chinesische Regierung bereits seit etlichen Jahren, das radikale Ungleichgewicht der heimischen Volkswirtschaft auszubalancieren, indem man den Konsum ankurbelt. Passiert ist seither wenig, das strukturelle Gefälle ist sogar noch deutlich stärker geworden.

Parteiführung will Konsum nicht ankurbeln

Insofern achten viele Ökonomen stärker noch als auf das ausgegebene Wachstumsziel auf eine andere Kenngröße: das Haushaltsdefizit. Dieses wurde für 2026 mit „rund vier Prozent“ festgelegt – ein für China historisch hohes Niveau, das bereits im vergangenen Jahr erreicht wurde. Dass der Staat sich weiter stark verschuldet, könnte sich langfristig rächen, doch kurzfristig bedeutet dies ein immenses Potenzial für Stimulus-Maßnahmen.

Dass Chinas Parteiführung die Wirtschaft vom derzeitigen investitionsgetriebenen Modell stärker in Richtung Konsum umbaut, gilt langfristig als unwahrscheinlich. Unter vielen Ökonomen herrscht die Meinung vor, dass Staatschef Xi Jinping aus ideologischen Gründen kein Interesse hat, den Konsum anzukurbeln. Denn das würde bedeuten, dass der Parteivorsitzende im großen Stil Ressourcen von staatlicher Hand an die Privathaushalte abgeben müsste.