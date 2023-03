Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Schufa hat die Macht über Daten von 68 Millionen Bürgern. Nun will eine schwedische Finanzfirma sie kaufen.

An der Schufa kommt in Deutschland kaum jemand vorbei. Wer eine Wohnung mieten, einen Handyvertrag abschließen oder einen Kredit aufnehmen will, muss meistens einer Bonitätsprüfung zustimmen.