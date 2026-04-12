Nackt bräunen am See? Feiern und Steak-Zubereitung im Stadtpark? Viele Menschen zieht es in den kommenden Monaten in ihrer Freizeit nach draußen. Nicht alles ist erlaubt.

Die ersten warmen Tage des Jahres liegen hinter uns, in den Parks und an den Seen herrscht sichtlich mehr Leben. Die Lust auf Bewegung und Geselligkeit steigt. Zwischen Grillduft, Badevergnügen und Picknickdecke lauern mitunter Vorschriften, die vielen Menschen gar nicht bewusst sind. Was also ist erlaubt – und wo drohen Bußgelder oder sogar Strafanzeigen? Zwei Rechtsanwälte geben einen Überblick zu rechtlichen Fallstricken.

Auf einer öffentlichen Wiese, im Park oder am See grillen

Ob das Grillen auf einer öffentlichen Grünfläche, in einem Park oder am Strand erlaubt ist oder nicht, kann von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich sein. Auch innerhalb eines Gemeindegebiets kann es für verschiedene öffentliche Flächen unterschiedliche Vorgaben geben. „Etwa wenn einzelne Flächen unter Naturschutz stehen oder besonders brandgefährdet sind“, sagt Rechtsanwältin Charlotte Gaschke. „Achten Sie auf Schilder!“ Wenn das Grillen verboten ist, sollte man das den Hinweisen an den Parkeingängen entnehmen können. „Halten Sie sich darüber hinaus an Ihren gesunden Menschenverstand“, sagt sie. „Nach langer Trockenheit mitten im Kiefernwald zu grillen, ist nicht ratsam.“ Grillen in und um Wälder herum ist meist verboten. Wenn es erlaubt ist, beschränkt es sich auf befestigte und zugelassene Grillplätze, sagt auch Rechtsanwalt Henning J. Bahr. Wer versehentlich einen Brand entfacht, hat schnell ein großes Problem. Fahrlässige Brandstiftung ist ein Straftatbestand und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe belegt werden.

In einem See oder Fluss baden

„Nach den Wassergesetzen der Länder fällt das Baden in oberirdischen Gewässern unter den zulässigen Gemeingebrauch“, sagt Charlotte Gaschke. Das Baden oder Schwimmen in einem Fluss oder See kann in Einzelfällen trotzdem verboten sein. Etwa dann, wenn das Gewässer nicht von einer öffentlichen Fläche, die der Allgemeinheit zugänglich ist, sondern nur durch rechtswidriges Betreten eines fremden Grundstücks erreichbar ist. Auch Gewässer mit einer wirtschaftlichen Bestimmung – etwa ein Fischteich, eine Kiesgrube oder ein Löschwasserbehälter – dürfen Henning J. Bahr zufolge nicht einfach zum Baden oder Schwimmen genutzt werden. Gleiches kann für künstlich angelegte Kanäle gelten sowie für Flüsse oder Kanäle, die Wasserstraßen sind. Regelmäßig verboten ist das Baden laut Bahr im Bereich von 100 Metern ober- oder unterhalb von Brücken, im Bereich von Schleusen und Wehren, im Bereich von Fähranlegern und sonstigen Betriebsanlegern.

Überall, wo das Baden und Schwimmen erlaubt ist, gilt der Grundsatz: Es erfolgt auf eigene Gefahr. „Wenn es sich also nicht um einen überwachten Badestrand handelt, sollte man sich vorab über Tiefe und Strömungsverhältnisse des Gewässers informieren“, so Gaschke.

Sich draußen (nackt) sonnen

Sich etwa in einem öffentlichen Park zu sonnen, kann einem meist niemand verbieten. „Soll das Sonnen allerdings ohne Bekleidung stattfinden, darf man sich üblicherweise nur an dafür ausgewiesenen Orten nackt aufhalten, beispielsweise am FKK-Strand“, sagt Bahr. „Wer sich splitterfasernackt im Stadtpark sonnt, riskiert ein Bußgeld, wenn sich andere dadurch belästigt fühlen.“ Weiter gehender Exhibitionismus wird mit Geld- oder Haftstrafe geahndet.

Draußen Sex haben

Mindestens riskant! Outdoor-Sex kann für einen männlichen Partner als exhibitionistische Handlung gewertet und damit strafrechtlich verfolgt werden. Zudem sollte man sich nicht in der Nähe eines Spielplatzes, einer Schule oder einer Kita befinden.

Öffentlich laut Musik hören

„Wann Lärm belästigend wirkt, muss anhand der Umstände des jeweiligen Einzelfalls entschieden werden“, sagt Gaschke. Während der Entspannungs- und Ruhezeiten – etwa zur Mittagszeit oder Nachtruhe – ist eher von einer Belästigung auszugehen als zu anderen Zeiten. Charlotte Gaschke: „Prüfen Sie zunächst einmal selbst kritisch, ob die Musiklautstärke nach den Gegebenheiten wohl noch sozial adäquat sein dürfte.“

Sport im Park treiben

„Auch hier bewegen wir uns im Bereich der allgemeinen Handlungsfreiheit“, sagt Henning J. Bahr. Wer beim Yoga, Fußball oder Frisbee keine anderen Menschen stört oder gefährdet, kann seinen Sport ausüben. Charlotte Gaschke rät auch hier, im Zweifel auf die Beschilderung der Grünanlage zu achten. Zu beachten sind naturschutzrechtliche Ruhezeiten, Brut- und Setzzeiten.

In der Natur klettern

Sowohl das Sportklettern als auch das Klettern von Kindern auf Bäume unterliegt der allgemeinen Handlungsfreiheit und ist damit grundsätzlich nicht verboten. Allerdings kann es Henning J. Bahr zufolge etwa an Naturdenkmälern oder besonders gefährlichen Stellen untersagt sein. Steht ein Baum unter besonderem Schutzoder wird er beschädigt, droht eine Geldbuße, so Gaschke.