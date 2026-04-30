Anlässlich des Tages der Arbeit sprach die RHEINPFALZ mit Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, über die Lage am Arbeitsmarkt.

Frau Nahles, wird in Deutschland zu wenig gearbeitet?

Nein, es wird viel gearbeitet. Ich sehe das Hauptproblem darin, dass Arbeit nicht gerecht verteilt ist: Es gibt Menschen, die können nicht arbeiten, obwohl sie arbeiten wollen. Und unter den Teilzeitbeschäftigten arbeiten fünf Prozent unfreiwillig in Teilzeit, die würden gerne mehr arbeiten. Wir sollten denen, die unfreiwillig Teilzeit arbeiten oder arbeitslos sind, den Weg in die Arbeit ebnen. Wir sollten schauen, dass wir die Älteren nicht zu früh aussteuern, dass wir den Jungen die Chance geben, in Arbeit zu kommen. An dieser Stelle scheitert Deutschland, wenn man sieht, dass 60.000 junge Menschen ohne Schulabschluss Arbeit suchen. An diesen Baustellen arbeite ich, nicht an allgemeinen abstrakten Fragen, die müssen die Politiker entscheiden.

Wie bewerten Sie den Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz hatte über Jahrzehnte eine gute Arbeitsmarktsituation, die Arbeitslosenquote ist bundesweit die drittniedrigste. Leider verändert sich das gerade ins Negative, und zwar schneller als in anderen Bundesländern. Die Arbeitslosigkeit steigt schneller an, und zwar über alle Beschäftigtengruppen.

Woran liegt das?

In Rheinland-Pfalz spielt das verarbeitende Gewerbe eine wichtige Rolle, etwa die Chemieindustrie. In diesem Bereich verlieren wir Monat für Monat überproportional Arbeitsplätze. Auch im Handel gibt es Probleme. Es ist also aktuell eine ungute Entwicklung zu beobachten. Man muss sich darauf einstellen, dass die Herausforderungen am rheinland-pfälzischen Arbeitsmarkt in der nächsten Zeit wachsen werden.

Derzeit wirkt der Arbeitsmarkt zweigeteilt: In der Industrie werden massiv Stellen abgebaut, in der Verwaltung, in Gesundheits- und Erziehungsberufen werden Stellen geschaffen. Erleben wir gerade die Deindustrialisierung, vor der seit Langem gewarnt wird?

Wir verlieren im Moment bundesweit Monat für Monat 15.000 Industrie-Arbeitsplätze. Das ist heftig. Im letzten Jahr gingen im industriellen Bereich 180.000 Arbeitsplätze verloren, etwa die gleiche Zahl wurde im Sozial- und Gesundheitswesen und im öffentlichen Dienst aufgebaut.

Dann könnte man doch sagen: Ist ja alles okay…

Nein, das ist es eben nicht. Nicht jeder Industriearbeiter geht in die Pflege. Und auch regional entstehen neue Arbeitsplätze nicht immer dort, wo andere wegfallen. Außerdem sehen wir, dass der Aufwuchs im öffentlichen Sektor, im Gesundheitsbereich abebbt. Der Verlust an Arbeitsplätzen wird seit ein paar Monaten nicht mehr durch den Aufbau an anderer Stelle aufgefangen, weshalb die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sinkt.

Das Dramatische, Beunruhigende ist, dass der wertschöpfende Anteil zurückgeht. 35 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts hängen von der Industrie ab. Da wünsche ich mir, dass wir trotz aller anderen Probleme den Fokus auf den verarbeitenden Sektor und die Industrie behalten.

Was sollte die Politik konkret tun?

Es geht da etwa um Energiepreise, es geht aber auch darum, wie Politik, Unternehmen und Arbeitnehmer zusammenarbeiten. Wir haben nicht die erste Krise in der Industrie. In früheren Zeiten hat man sich an einen Tisch gesetzt und Kompromisse gefunden. Momentan werden mir zu viele öffentliche Schlagwortdebatten geführt. Was wir stattdessen brauchen, ist eine konzertierte Aktion. Vielleicht kann der Bund hier von Rheinland-Pfalz lernen. Da arbeiten alle Beteiligten seit Langem regelmäßig zusammen.

Anfang des Jahres haben Sie gesagt, dass Sie für 2026 am Arbeitsmarkt Licht und Schatten erwarten. Jetzt erleben wir den nächsten Krieg mit den bekannten Folgen. Sehen Sie überhaupt noch Licht für 2026?

Die Erholung, auf die wir gehofft haben, ist durch den Iran-Krieg gestoppt, das ist Fakt. Und je länger dieser Krieg dauert, umso negativer wirkt sich das auf Deutschland aus. Wenn der Krieg schnell beendet wird, werden wir in diesem Jahr noch eine kleine Erholung haben, die sich dann vielleicht auch am Arbeitsmarkt zeigt. Gelingt das nicht, sehe ich das nicht mehr.

Immer mehr Menschen in Deutschland arbeiten Teilzeit, die Quote liegt inzwischen bei über 40 Prozent. Wie lässt sich dieser Trend, auch angesichts des Fachkräftemangels, zumindest verlangsamen?

Bei diesem Thema sehe ich vor allem bei und für Frauen verschiedene Probleme. In den vergangenen 20 Jahren ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen deutlich gestiegen, europaweit liegen wir da mittlerweile deutlich über dem EU-Durchschnitt auf den vorderen Plätzen. Bei der wöchentlichen Arbeitszeit der Frauen liegen wir in Europa jedoch auf dem vorletzten Platz. Deshalb geht es darum, die individuelle Arbeitszeit der Frauen zu erhöhen. Das hätte mit Blick auf unser Fachkräfteproblem einen enormen positiven Effekt.

Warum gelingt das bisher nicht?

Das hängt mit Rahmenbedingungen zusammen, beispielsweise mit dem Ehegattensplitting. Unter den gegenwärtigen Bedingungen verhalten sich die Leute doch rational. Die rechnen sich das Familieneinkommen aus und stellen fest: 10 Stunden mehr zu arbeiten, bringt uns gar nichts. Deshalb müssen die Rahmenbedingungen geändert werden. Dazu gehört, neben dem Ehegattensplitting, auch die Frage der Betreuung. Zumal Teilzeitarbeit auch für die Frauen selbst oft keine gute Entscheidung ist, etwa mit Blick auf Karrierechancen oder die Rente.

Was macht Ihnen eigentlich auf lange Sicht mehr Sorgen: die vergleichsweise hohe Arbeitslosigkeit oder der Fachkräftemangel?

Ganz eindeutig der Fachkräftemangel. Dieses Jahr schrumpft zum ersten Mal das sogenannte Erwerbspersonenpotenzial, und zwar um 40.000. Im kommenden Jahr wird das Minus 200.000 betragen. Jetzt ist der demografische Wandel da. Das wird sich auch negativ auf die Wirtschaft auswirken. Deshalb bedaure ich es sehr, dass das Fachkräftethema zuletzt in den Hintergrund gerückt ist. Nochmal: Wir müssen dafür sorgen, dass Frauen ihr Arbeitsvolumen erhöhen können. Wir dürfen junge Leute nicht hängen lassen. In Rheinland-Pfalz gibt es dazu jetzt eine sehr gute Kooperation zwischen den Schulen und der Bundesagentur für Arbeit. Durch die bekommen wir erstmals die Daten der Schüler, die keinen Schulabschluss haben, damit wir mit denen arbeiten können, um sie doch noch aufzufangen. Das finde ich sehr gut. Und wir sollten auch die Älteren nicht vergessen. Zudem brauchen wir Zuwanderung von Fachkräften. Und bei alldem haben wir einen kleinen Joker, der uns helfen kann.

Verraten Sie den?

Das ist die künstliche Intelligenz. KI wird nicht alle Probleme lösen, aber sie kann helfen, den Fachkräftemangel teilweise zu kompensieren. Für mich ist KI ein Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. KI ist ein Jobveränderer, aber kein Jobkiller. Deshalb ist es gerade in Deutschland mit seiner alternden Gesellschaft der falsche Weg, wegen der KI Angstmacherei zu betreiben. Darüber ärgere ich mich. Statt den Menschen Angst zu machen, sollten wir sie befähigen, mit KI gut umzugehen.

Sie haben die Rolle von Zuwanderung angesprochen. Wie bewerten Sie die Debatte darüber, ob ein Großteil der aus Syrien nach Deutschland Geflüchteten wieder in ihre Heimat zurückkehren soll?

Wenn jemand zurückkehren möchte, soll er zurückkehren. Aber aus Sicht des Arbeitsmarktes sollten wir die, die hier integriert sind und arbeiten, nicht rauswerfen. Von den syrischen Männern, die 2015/16 gekommen sind, arbeitet der überwiegende Teil. Die arbeiten im Logistikbereich, im Gesundheitsbereich, die arbeiten in vielen Engpassberufen, wo Arbeitskräfte fehlen. Wenn wir jetzt sagen: alle raus, würde das uns und unserer Wirtschaft schaden. Gut integrierte, arbeitende Menschen sind für uns wertvoll.

Zu den Jungen: Vor einigen Tagen hat der DGB in Rheinland-Pfalz Alarm geschlagen, weil noch nie so wenig Menschen in Ausbildung waren wie 2025. Was läuft da schief?

Seit zwei Jahren verschlechtert sich das Verhältnis zwischen offenen Stellen und Bewerbern zu Lasten der Auszubildenden. Auf Bewerberseite ist das Interesse an der dualen Ausbildung in letzter Zeit wieder gestiegen. Zugleich ist die Anzahl der gemeldeten Ausbildungsstellen in Rheinland-Pfalz um 7 Prozent gesunken. Das ist auch Folge der wirtschaftlichen Entwicklung. Deshalb werbe ich dafür, dass die jungen Menschen sich frühzeitig um das Thema Ausbildung kümmern. Die Bundesagentur für Arbeit kann auch schwächeren Schülern helfen, beispielsweise durch eine assistierte Ausbildung. Die Arbeitsagentur kann da Jugendliche und Arbeitgeber wirklich unterstützen.

Für die Bezieher von Grundsicherung soll künftig wieder der sogenannte Vermittlungsvorrang gelten. Wie bewerten Sie das?

Grundsätzlich bin ich dafür, dass arbeitslose Menschen möglichst schnell wieder in Arbeit kommen. Wir haben aber derzeit viel mehr Menschen mit geringer Qualifikation als für sie in Frage kommende Stellen. Konkret gibt es derzeit für 13 Helfer eine Stelle; bei den Fachkräften ist das Verhältnis 2 zu 1. Deshalb ist der direkte Weg in den nächstbesten Job nicht immer der richtige, denn diese Menschen sehen wir beim Jobcenter bald wieder. Diesen Drehtüreffekt haben wir allzu oft beobachtet. Um nachhaltig zu vermitteln, kann eine Zusatzqualifikation also durchaus sinnvoll sein. Das ist auch aus fiskalischer Sicht günstiger. Deshalb sollte man sich immer die individuelle Situation anschauen.

Haben Arbeitslose, haben vor allem jene, die länger arbeitslos und gering qualifiziert sind, derzeit überhaupt eine Chance auf dem Arbeitsmarkt?

Die Chancen sind so schlecht wie lange nicht. Von 100 Arbeitslosen gelingt es derzeit rechnerisch lediglich 5,6, im kommenden Monat wieder eine Arbeit zu finden. Das ist der schlechteste je von uns erhobene Wert. So schlimm war es nicht einmal in der Corona-Zeit. Bei den Älteren über 55 Jahre liegt der Wert sogar bei 2,7, das ist dramatisch. Es wird nicht eingestellt, weil in den Unternehmen große Unsicherheit herrscht.

Die Bundesregierung will die Sanktionsregeln verschärfen bei denen, die sich nicht um Arbeit bemühen. Wird das helfen?

Wir sind froh, dass die Bundesregierung die Sanktionsregeln wieder verschärft; das hilft uns. Aber das ist nicht die Antwort auf die Probleme am Arbeitsmarkt. Allein durch Druck auf die Arbeitslosen lassen sich diese Probleme nicht lösen. Helfen wird nur, wenn sich die Konjunktur und die Wirtschaft erholen.

Welche Bedeutung hat Arbeit für Sie persönlich?

Arbeit ist für mich mehr als Broterwerb, auch wenn ich wie alle anderen jeden Monat Rechnungen bezahlen muss. Ich kann mit meiner Arbeit gestalten, Sinn stiften, etwas in Bewegung setzen. Ich wäre in meinem Leben unglücklich gewesen, wenn ich keine sinnstiftende Arbeit gehabt hätte. Mein Leben wäre nicht so erfüllt, wenn ich Arbeit nicht als integralen Bestandteil meines Lebens sehen würde. Wenn ich auf mein Berufsleben zurückblicke, kann ich sagen, dass es mir häufig gelungen ist, etwas nach vorne zu bringen, eine Verbesserung zu erreichen, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere Menschen.

Zur Person

Andrea Nahles wurde 1970 in Mendig in der Eifel geboren. Von 1995 bis 1999 stand die studierte Germanistin und Politikwissenschaftlerin an der Spitze der Jusos; von 2018 bis 2019 war Nahles als erste Frau in der Geschichte der Partei SPD-Vorsitzende. Als Arbeitsministerin saß sie von 2013 bis 2017 im Kabinett von Angela Merkel. 2019, nach dem schlechten Ergebnis der SPD bei der Europawahl, zog sie sich aus der Politik zurück. Seit 2022 ist Nahles Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit.



