Als einstiges Vorstandsmitglied der Deutschen Bahn hat Sigrid Nikutta Zielvorgaben erreicht, wurde aber trotzdem gefeuert. Ihr Nachfolger baut noch mehr Arbeitsplätze ab.

Wenn am heutigen Freitag die Deutsche Bahn ihre Bilanz für das vergangene Jahr präsentiert, dann wird an einer Stelle Hoffnung auftauchen, wo jahrelang nur Hoffnungslosigkeit herrschte. Es geht um das Ergebnis der schwer gebeutelten Gütersparte der Bahn. DB Cargo galt im Schienenkonzern nicht als Sorgenkind, sondern als schwarzes Loch, in dem Hunderte Millionen verschwanden.

Dass zumindest Hoffnung zurückgekehrt ist, hat mit der Arbeit einer Frau zu tun, die nicht mehr bei Cargo arbeitet: Sigrid Nikutta. Ende Oktober wurde ihr Rauswurf publik, am 15. November 2025 übergab sie die Geschäfte an ihren Nachfolger. „Ich danke Frau Dr. Nikutta für ihre außerordentliche Leistung. Gerade in etablierten Strukturen ist Veränderung herausfordernd“, erklärte der für das Vorstandspersonal zuständige Aufsichtsratschef Werner Gatzer. Ihr Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen zum Jahresende aufgelöst, wie es im Wirtschaftssprech heißt.

Drohende Zerschlagung

Doch Nikutta wollte nicht aufhören, sondern ihr Werk zu Ende bringen. Warum musste sie trotz der außerordentlichen Leistung gehen? In einer Übersicht über die Finanzen der Frachtsparte, in die unsere Redaktion Einblick nehmen konnte, steht für das Jahr 2025 unter dem Strich ein Verlust von 50 Millionen Euro. Diesen Zielwert sollte Nikutta erreichen. Im Jahr davor stand da noch ein Minus von 350 Millionen Euro, also die siebenfache Summe. Und 2023 betrug das Minus gar eine halbe Milliarde Euro.

Die Verluste des Konzernbereichs wurden lange Zeit durch Profite anderer Segmente ausgeglichen. Bis die EU-Kommission dazwischenging und der Bahn diese Praxis verbot. Die Auflage: Im Jahr 2026 muss Cargo wieder schwarze Zahlen schreiben oder wird zerschlagen. Die Brüsseler Behörde spaßt nicht. Die Gütersparte der französischen Staatsbahn SNCF hat dieses Los getroffen. Der Bahnvorstand stand und steht unter erheblichem Druck.

Nikutta hat das schwarze Loch beinahe geschlossen. Das ging nicht ohne den Abbau Tausender Stellen. Die 56-Jährige hat von den 18.000 Stellen zunächst 3000 abgebaut, die Schrumpfkur sollte aber weitergehen. Im Jahr 2030 sollten in der Frachtsparte noch 10.000 Vollzeitjobs übrig bleiben. Die Schwäche des Güterverkehrs ist eine direkte Folge der Leiden der deutschen Industrie. Die Stahlerzeugung hat seit der Zeit vor der Corona-Pandemie 20 Prozent ihrer Produktion verloren, die Autobranche 15 Prozent. In der Chemieindustrie ist die Fertigung auf den Stand des Jahres 1991 eingebrochen. Stahl, Auto und Chemie sind die Kernkunden von Cargo.

Wegen der Schwäche der Industrie in den vergangenen Jahren musste viel weniger Fracht transportiert werden, die Güterbahn bekam viel weniger Aufträge. Die Eisenbahnergewerkschaft EVG lief dennoch Sturm gegen den Nikutta-Plan. Aus Sicht einer Arbeitnehmerorganisation ist das verständlich, wenn die Belegschaft beinahe halbiert werden soll. Die Gewerkschafter waren aber auch genervt vom selbstbewussten Auftreten der Managerin, die gerne knallige Farben trägt und die Öffentlichkeit sucht.

„Zerhacken, kleinstückeln“

„Sigrid Nikutta muss aus unserer Sicht gehen, und wir brauchen einen Vorstand, der die Lage ernst nimmt“, forderte die stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Cosima Ingenschay in einer Videobotschaft an die Mitglieder. Unter dem Deckmantel der Transformation finde ein Zerhacken, ein Kleinstückeln und Kleinschrumpfen mit ungesteuertem Personalabbau statt.

Zwischen der Cargo-Chefin und der Gewerkschaft ging nichts mehr, und ohne die Zustimmung der Gewerkschaft geht keine Veränderung bei der Bahn. Die EVG ist stark mit der SPD verbunden. Das gilt auch für Aufsichtsratschef Gatzer, der Mitglied bei den Genossen ist und beinahe 20 Jahre lang Staatssekretär im Finanzministerium war. Man kennt sich, die Wege sind kurz.

Als die neue Bundesregierung im Herbst die Bahnspitze neu aufstellte – der Vorstandsvorsitzende Richard Lutz wurde entlassen – war es auch um Sigrid Nikutta geschehen. CDU-Verkehrsminister Patrick Schnieder hatte mit Evelyn Palla eine neue Bahnchefin bekommen, die Neuordnung der Führung der Frachtsparte überließ er Gatzer. Dieser präsentierte den vormaligen Stahlmanager Bernhard Osburg. „Osburg kam über Gatzer, das war sein Mann und der von der EVG“, sagt ein Insider, der bei der Entscheidung dicht dran war.

Mitte Februar präsentierte der neue Cargo-Chef sein Konzept in einer Videoschalte mit der Belegschaft. Er spricht von brutal harten Zahlen, aus denen er brutale Maßnahmen ableitet. Er will Cargo noch viel stärker ausdünnen als seine Vorgängerin. Statt 8000 Stellen sollen seinem Ansatz zufolge am Ende 10.000 Arbeitsplätze wegfallen. Die EVG unterstützt seinen Kurs.