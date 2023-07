Bundeswirtschaftsminister Habeck hält sich zu einem dreitägigen Besuch auf dem Subkontinent auf. In China hingegen war er noch nicht. Ist das nur Zufall – oder verbirgt sich mehr dahinter?

Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren ist mit Robert Habeck (Grüne) ein Bundeswirtschaftsminister zu Besuch in Indien. Zum letzten Mal war nach Ministeriumsangaben 2012 der FDP-Politiker Philipp Rösler in Delhi.

Indien hat China kürzlich als bevölkerungsreichstes Land abgelöst. Mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern ist Indien zugleich die größte Demokratie der Welt. Das Riesenland hat wachsenden politischen und wirtschaftlichen Einfluss im Indopazifik. So wird der Raum rund um den Indischen Ozean und Teile des Pazifiks bezeichnet. Die beiden wichtigsten Mächte in diesem Raum: Indien und China.

Abhängigkeiten abbauen

In Peking war Habeck noch nie. Die Reise Habecks nach Delhi kann man denn auch als ein Signal in Richtung des kommunistischen China mit seiner diktatorisch vorgehenden Führung verstehen. Der Besuch spielt sich zudem vor der China-Strategie der Bundesregierung ab, die vor wenigen Wochen vorgelegt wurde. Diese sieht im Kern ein „De-Risking“ vor. Soll heißen: Eine einseitige Abhängigkeit von China etwa bei Rohstoffen soll abgebaut beziehungsweise künftig verhindert werden.

Und hier kommt eben Indien ins Spiel, das sich seit Jahrzehnten – zumal in Asien – vom diktatorisch regierten, aber wirtschaftlich ungleich erfolgreicheren China in den Schatten gestellt sieht. Auf einer Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur im vergangenen November machte die Formel „China plus X“ die Runde (andere reden auch von „China plus 1“). Dahinter verbirgt sich: Die Deutschen (die Europäer insgesamt) wollen die wirtschaftlichen Verbindungen zu China nicht kappen. Aber, so sagte Habeck vor seinem Abflug nach Indien: „Wir wollen die deutschen Handelsbeziehungen breiter aufstellen. Breiter aufstellen heißt, nicht immer nur nach China zu schauen.“ Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Indien ist zuletzt deutlich gestiegen, im vergangenen Jahr lag der Umfang bei rund 30 Milliarden Euro. Indien lag damit auf Rang 24 der wichtigsten deutschen Handelspartner. Zum Vergleich: Größter Handelspartner war China, mit einem Handelsvolumen von rund 299 Milliarden Euro.

Junge Bevölkerung

Indiens Wirtschaft wächst dieses Jahr nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds um 5,9 Prozent – und damit stärker als die anderer großer Volkswirtschaften. Prognosen von Goldman Sachs zufolge könnte das Land bis zum Jahr 2075 sogar die zweitgrößte Volkswirtschaft sein – nach China und vor den USA. Ein Vorteil Indiens: Über ein Viertel der indischen Bevölkerung ist jünger als 25 Jahre.

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Indien soll den Deutschen aber nicht nur Zugang zu einem großen Absatzmarkt verschaffen oder zu neuen Lieferanten für industrielle Vorprodukte. Die Deutschen, zumal Klimaminister Habeck, verfolgen außerdem mit Interesse Bestrebungen des Landes, „grüne“ Wasserstoffproduktion für den Export aufzubauen.

Minister Heil ist auch dort

Auf Basis erneuerbarer Energien hergestellter „grüner“ Wasserstoff soll die Schlüsseltechnologie sein, um in der Bundesrepublik Produktionsprozesse etwa in der Stahl- und Chemieindustrie klimafreundlich zu gestalten. Stichwort: weg von Kohle und Gas. Deutschland wird dazu viel Wasserstoff importieren müssen.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ist übrigens derzeit ebenfalls in Indien. Er versucht dort, für Deutschland als attraktives Einwanderungsziel zu werben. Denn neben Wasserstoff braucht Deutschland ganz dringend Software-Ingenieure. Davon hat Indien bereits jetzt schon eine ganze Menge.