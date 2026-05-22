Griechenland treibt den Ausbau erneuerbarer Energien voran – doch der Widerstand gegen Windräder und Solarfarmen wächst.

Für die einen sind sie Symbole des Fortschritts, für andere verschandeln sie die Natur: Auf zahlreichen griechischen Ferieninseln drehen sich Windräder. Sie helfen dabei, den infolge des Tourismus steigenden Strombedarf zu decken. Doch vielerorts sind die Windparks den Bewohnern ein Dorn im Auge. Der Widerstand gegen neue Anlagen wächst.

Nun reagiert die Politik. Die Regierung in Athen stellte in dieser Woche den Entwurf eines neuen Raumordnungsrahmens für erneuerbare Energien vor. Der Plan sieht weitreichende Einschränkungen für den Bau neuer Windparks und Solarfarmen vor.

Künftig sollen Windkraftanlagen nur noch auf Inseln mit einer Fläche von mehr als 300 Quadratkilometern errichtet werden dürfen. Damit wären neue Windparks nur noch auf den 15 größten griechischen Inseln zulässig: Kreta, Euböa, Lesbos, Chios, Limnos, Samos, Korfu, Kefalonia, Zakynthos, Lefkas, Thasos, Karpathos, Rhodos, Andros und Naxos. Auf den besonders beliebten Ferieninseln der Kykladen wird es – abgesehen von Andros und Naxos – künftig keine neuen Windräder mehr geben.

Historische Orte sollen geschützt werden

Auch auf kleineren Inseln wie Kos, Kalymnos, Patmos und Astypalea sollen keine neuen Windanlagen mehr genehmigt werden. Ausnahmen sind nur vorgesehen, wenn die Anlagen für die Stabilität des Stromnetzes unerlässlich sind oder der Energieversorgung von Meerwasserentsalzungsanlagen dienen.

Auf dem Festland werden die Regeln ebenfalls verschärft. Der Bau von Windkraftanlagen in Höhenlagen über 1200 Metern soll künftig verboten werden. Zudem werden zahlreiche besonders schutzwürdige Bergregionen wie die Weißen Berge auf Kreta, der Taygetos auf der Halbinsel Peloponnes, die Tymfi im nordgriechischen Pindos-Gebirge sowie die Region Agrafa in Mittelgriechenland für Windkraftprojekte tabu sein. Gleiches gilt für Naturschutzgebiete.

Auch Solarfarmen dürfen nach dem neuen Raumordnungsplan künftig nicht mehr in Natura-2000-Gebieten errichtet werden. Neu eingeführt wird außerdem eine „Sichtstudienpflicht“ für Solarprojekte in der Umgebung archäologischer Stätten, Denkmäler und historischer Orte. Damit sollen optische Beeinträchtigungen begrenzt werden.

Nicht betroffen von den geplanten Einschränkungen sind Wind- und Solarprojekte, die sich bereits im Genehmigungsverfahren befinden.

Bis zum 24. Juni können Bürger und Verbände Stellungnahmen sowie Änderungsvorschläge zu dem Entwurf beim Ministerium für Umwelt und Energie einreichen. Anschließend soll der Plan unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser öffentlichen Anhörung überarbeitet und dem Parlament zur Verabschiedung vorgelegt werden.

Klimaziele bleiben bestehen

Erste Reaktionen aus der Energiebranche fallen kritisch aus. Vor allem das geplante Verbot von Windkraftanlagen in Höhenlagen über 1200 Metern sorgt für Unmut, da dort in der Regel besonders günstige Windverhältnisse herrschen. Kritisiert wird zudem das Verbot neuer Windparks auf kleineren Ägäisinseln, die ebenfalls über erhebliche Windpotenziale verfügen.

Nach Angaben des Netzbetreibers ADMIE deckt Griechenland inzwischen 52,7 Prozent seiner Stromproduktion aus erneuerbaren Quellen. Davon entfallen 22 bis 25 Prozent auf Windkraft und 20 bis 23 Prozent auf Solarenergie. Der übrige Anteil stammt aus Wasserkraft und Biomasse. Die installierte Leistung der Windkraftanlagen liegt derzeit bei 5,7 Gigawatt. Allein im vergangenen Jahr gingen neue Windturbinen mit einer Gesamtkapazität von 340 Megawatt ans Netz.

Trotz der nun geplanten Einschränkungen werde Griechenland an seinen Klimazielen festhalten, versichert die Regierung. Bei der Nutzung der Solarenergie liege das Land weltweit auf Rang drei, bei der Windenergie auf Rang neun, heißt es aus dem Umwelt- und Energieministerium. Seit 2005 ist der Anteil der Braunkohle an der Stromproduktion um 90 Prozent gesunken. Damit zählt Griechenland beim Tempo des Kohleausstiegs zu den Vorreitern in der Europäischen Union.

Nach dem aktuellen Energieplan will Griechenland seine Emissionen bis 2030 gegenüber dem Niveau von 1990 um 58 Prozent senken. Mehr als 80 Prozent des Stroms sollen dann aus erneuerbaren Energiequellen stammen. Bis 2050 strebt das Land Klimaneutralität an.

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