Der Walldorfer Software-Konzern SAP, der in der Region Rhein-Neckar rund 15.000 Menschen beschäftigt, darunter viele aus der Pfalz, kauft einmal wieder zu: Dieses Mal eine österreichisch-amerikanische Firma, die als „führender Anbieter für Kundenbindung“ gilt.

Das Unternehmen heißt Emarsys, wurde in Wien gegründet und verfügt aktuell über mehr als 800 Beschäftigte in 13 Niederlassungen, darunter Berlin. Hauptsitz ist in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana.Wie SAP am Donnerstag weiter mitteilte, könnten Unternehmen mit der Plattform von Emarsys „effektiver und persönlicher mit ihren Kunden in Kontakt treten“. Eine „sehr stark personalisierte Kontaktaufnahme mit Endkunden in Echtzeit“ sei möglich.

Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde soll der Zukauf im vierten Quartal dieses Jahres offiziell vonstatten gehen.

Die Anzahl der Kunden von Emarsys wird mit rund 1500 weltweit angegeben. SAP wiederum hat global etwa 25.000 Kunden. Die Anzahl der Mitarbeiter liegt inzwischen bei rund 100.000.