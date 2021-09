VW-Personalmanager wehren sich gegen Vorwürfe, sie hätten die Loyalität der Arbeitnehmervertreter mit hohen Gehältern erkauft.

Im Untreueprozess gegen Volkswagen-Manager haben diese die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft scharf zurückgewiesen, sie hätten wissentlich überzogene Gehälter an Betriebsratsmitglieder abgesegnet: bis zu 750.000 Euro im Jahr.

„Ich bin nicht im Ansatz davon ausgegangen, ich könnte Herrn Osterloh und andere unrechtmäßig begünstigen“, sagte Ex-Konzernpersonalchef Karlheinz Blessing beim ersten Verhandlungstermin am Dienstag vor dem Braunschweiger Landgericht. Der langjährige frühere Leiter der VW-Belegschaftsvertretung, Bernd Osterloh, sowie vier weitere hohe Betriebsräte sollen zwischen 2011 und 2016 überzogene Vergütungen und Boni erhalten haben – angeblich rechtswidrig, aber bewusst so abgesegnet von der Unternehmensführung. Blessing, der Anfang 2016 die Verantwortung für Personalfragen beim größten europäischen Autobauer übernommen hatte, unterstrich, man habe ihm damals mitgeteilt, beim Thema Gehaltseingruppierung sei „alles rechtlich geprüft und in Ordnung“: „Ich halte den gegen mich gerichteten Vorwurf der Anklage für unbegründet.“

Es sei darüber hinaus klar gewesen, dass Osterloh und andere höhere Betriebsräte – de facto in Management vergleichbaren Positionen – viel Erfahrung sowie eine „beachtliche und strategische Qualifikation“ erworben hätten. Daher seien die genehmigten Gehälter auch angemessen gewesen. In guten Bonus-Jahren verdiente Osterloh insgesamt bis zu 750.000 Euro.

Erkaufte Loyalität?

Blessing Anwalt Hanns Feigen kritisierte, die Staatsanwaltschaft behandele eine arbeitsrechtliche Grundsatzfrage mit den Mitteln eines Strafprozesses. „Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und der Landesarbeitsgerichte entzieht der Anklage den Boden“, meinte er. Staatsanwältin Sonja Walther sagte dagegen, die Personalmanager hätten die Kriterien „bewusst so gewählt, dass scheinbar ein erhöhtes Gehalt gerechtfertigt war, obwohl dies nicht korrekt war“ und nur durch die mächtige Position im Betriebsrat zustande gekommen sei. Für manche Beobachter schwingt der Verdacht „erkaufter“ Loyalität mit

Horst Neumann, VW-Konzernpersonalchef bis 2015, erklärte, bei der Bezahlung der Betriebsräte habe man sich stets an Gesetzesvorgaben gehalten: „Diese Arbeitnehmervertreter verhandeln auf Augenhöhe mit dem Management.“ Ein weiterer Angeklagter, der auch heute in einer hohen Position im VW-Konzern tätig ist, konterte, er habe bei der Abschätzung des Gehalts etwa für Osterloh im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes gehandelt.

