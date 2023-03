Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn man sich als Volkswagen-Freund einen VW Variant mit luftgekühltem Heckmotor aus den 1970er-Jahren in Erinnerung ruft und nun den VW Arteon Shooting Brake vor sich hat, dann kann man nur begeistert sein. Wirklich aufsehenerregend, was sich in 50 Jahren auf dem Automobilsektor, gerade auch bei VW, in puncto Technik, Design, Sicherheit und Komfort getan hat.

Der Arteon ist, wie der Name nahe legt, ein „Künstler“ und der extravaganteste VW,