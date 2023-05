Das Fahrradverleihsystem VRNnextbike findet immer mehr Anklang. Hohe Zuwachsraten gibt es sowohl in den Oberzentren als auch in mittelgroßen Städten.

Laut einer Mitteilung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) verzeichnete VRNnextbike im vergangenen Jahr rund 1,1 Millionen Ausleihen, das waren 88 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum System von VRNnextbike gehören 390 Stationen mit 2400 Rädern in 21 Kommunen des VRN-Gebiets. Die Anzahl der aktiven Nutzer stieg auf rund 50.000 Personen, dabei waren 17.000 Neukunden zu verzeichnen.

Die Ausleihzahlen liegen nicht nur deutlich über Vorjahresniveau, sondern sogar noch deutlicher über den Werten aus 2019, das noch nicht von der Corona-Pandemie betroffen war. Damals wurden 427.500 Ausleihen an 230 Stationen mit gut 1600 Rädern registriert. In den Oberzentren Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und Kaiserslautern wurde eine durchschnittliche Steigerung um 86 Prozent erreicht, in den Mittelzentren, zu denen Speyer, Frankenthal, Landau und Neustadt gehören, betrug der Zuwachs im Schnitt rund 87 Prozent.

Mannheimer Hauptbahnhof auf Spitzenplatz

Die drei am stärksten frequentierten VRNnextbike-Stationen waren der Mannheimer Hauptbahnhof mit 46.012 Ausleihen, die Campusstation im Mannheimer Stadtbezirk A5 mit 25.537 Ausleihen und die Station Willy-Brandt-Platz in Heidelberg mit 23.461 Ausleihen.

Christian Specht (CDU), Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim und Vorsitzender des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Neckar, sagte dazu: „Die Bilanzzahlen von VRNnextbike aus dem Jahr 2022 sowie auch die aktuellen Zahlen der ersten Monate 2023 haben wieder einmal alle Erwartungen übertroffen.“ VRNnextbike stelle einen immer wichtigeren Bestandteil in der Mobilitätskette des öffentlichen Nahverkehrs in der Region dar.