Tippscheine fürs Lotto gibt es nicht nur in den Annahmestellen vor Ort. Wer will, kann sein Glück auch im Internet versuchen. Doch dabei ist Vorsicht geboten: Nicht alle Online-Anbieter von Glücksspielen wie „6 aus 49“, Euro-Jackpot oder Keno sind in Deutschland zugelassen.

Die Verbraucherzentralen warnen vor sogenannten „schwarzen“ Lotterien ohne staatliche Genehmigung, die auch Zweitlotterien genannt werden und die meist im Ausland sitzen. „Vielen