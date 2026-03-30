Hinter vielen Online-Diensten, die Auskünfte zu Rentenfragen bearbeiten, stecken Unternehmen, die Geld für Informationen verlangen, die eigentlich kostenfrei sind.

Aktuell warnt die Hamburger Verbraucherzentrale vor dem Portal „rentnerauskunft.de“. Dahinter stehe ein britisches Unternehmen mit Sitz in London, das knapp 30 Euro nur für die Weiterleitung von Anfragen an die Deutsche Rentenversicherung fordere. Solche Anfragen beantworte man den Versicherten ohne Gebühr, betont indes die Deutsche Rentenversicherung (DRV). Nach Ansicht der Hamburger Verbraucherschützer ist bei diesem Portal nicht eindeutig erkennbar, dass es sich um ein kostenpflichtiges Angebot handele: Auf dem Bestellbutton stehe lediglich das Wort „Anfordern“. Aus ihrer Sicht komme deshalb kein Vertrag zustande und Betroffene seien nicht zur Zahlung verpflichtet. Das Bürgerliche Gesetzbuch, so die Verbraucherschützer, verlange die Beschriftung „Zahlungspflichtig bestellen“ oder eine ähnliche klare Formulierung bei solchen Online-Services.

Suchmaschinen können in die Irre führen

Generell sollten Verbraucher bei der Suchmaschinen-Suche mit den Begriffen Rente und Auskunft besonders vorsichtig sein. Oft landeten Beitragszahler auf solchen kostenpflichtigen Seiten, da auf den ersten Blick nicht erkennbar sei, dass es sich nicht um den offiziellen Internetauftritt der Deutschen Rentenversicherung (zu finden unter der Adresse www.deutsche-rentenversicherung.de) handele. Vor allem deshalb, weil die Seiten optisch – inklusive des Logos – dem Web-Auftritt der Deutschen Rentenversicherung sehr stark ähneln.

Die DRV weist darauf hin, dass es zwar grundsätzlich erlaubt sei, Leistungen gegen Gebühr anzubieten, etwa für Rentenauskünfte, Renteninformationen, Versicherungsnummernachweise oder (Steuer-)Bescheinigungen über die Höhe der gezahlten Rente. Jedoch müssten diese Anbieter klar darauf hinweisen, dass sie nicht im Auftrag der Rentenversicherung arbeiteten. Die DRV rät Beitragszahlern und Rentnern deshalb, einen Blick ins Impressum des Anbieters zu werfen. Dort fänden sich oftmals Hinweise auf private Unternehmen – oft mit Sitz im Ausland. Vor allem sei Vorsicht geboten, weil bei solchen Anfragen sensible persönliche Daten an gewerbliche Dienstleister übertragen werden, wie Name, Anschrift und Versicherungsnummer.

Verbraucher, die Zweifel hegen, können sich auch telefonisch unter der kostenfreien Nummer 0800 1000 4800 mit der Rentenversicherung in Verbindung setzen, mit einer der bundesweiten Auskunfts- und Beratungsstellen der Rentenversicherung (für die DRV Speyer: 06232 /17-2881) Kontakt aufnehmen oder sich an eine Verbraucherzentrale wenden. Die Verbraucherzentrale in Mainz ist unter der Telefonnummer 06131/28480 zu erreichen.