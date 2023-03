Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Chinas Strategiewechsel beim Kampf gegen das Coronavirus ist nun offiziell. Die Staatsspitze in Peking will mit ihrem Schwenk indes nicht nur den Zorn der Demonstranten besänftigen.

In einem am Mittwoch vorgestellten Zehn-Punkte-Plan weicht die Staatsführung in Peking nahezu sämtliche der drakonischen Corona-Maßnahmen entweder deutlich auf oder wirft sie gleich ganz über