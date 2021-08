Geländewagen und SUV stehen bei Autokäuferinnen und -käufern weiter hoch im Kurs. Gut jede dritte Neuzulassung entfiel in diesem Jahr bislang auf eins der beiden Segmente, so Angaben des Kraftfahrtbundesamts. Vor allem die für den Stadtverkehr gedachten Sports Utility Vehicles (SUV) legen in der Kundengunst weiter zu. Die Fahrzeuge mit höherem Einstieg gibt es auch auf Klein- und Kompaktwagenbasis. Von Januar bis Juli wurden 1,63 Millionen Autos neu zugelassen. Das waren 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt werden in Deutschland aber weiter weniger Autos verkauft als vor der Corona-Krise.

Chips fehlen

Nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie liefen im Juli in den deutschen Werken ein Viertel weniger Autos vom Band als ein Jahr zuvor; den Herstellern fehlen nach wie vor Chips für mehr Fahrzeuge.

Gefragt sind auch Autos mit E-Antrieb, für die es Kaufprämien gibt. Im Juli wurde knapp 11 Prozent der Neuwagen allein von einer Batterie angetrieben. Etwa 30 Prozent kombinieren als Hybride den E-Antrieb mit einem Verbrennungsmotor.