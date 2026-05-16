Eirliani Abdul Rahman suchte vor Hass, Drohungen und wachsendem Druck auf die Wissenschaft in Mannheim Zuflucht – und forscht nun zu Kinderhandel.

Noch vor wenigen Monaten arbeitete Eirliani Abdul Rahman an der renommierten Harvard University in den USA. Doch die Sozialwissenschaftlerin fühlte sich dort zunehmend unsicher. „Jeden Morgen musste man sich fragen: Ist da etwas Neues beschlossen worden, was mich einschränkt? Es war chaotisch“, erzählt Abdul Rahman, die ursprünglich aus Singapur stammt. Mit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung im Januar 2025 und angesichts zunehmender Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit suchte sie in Deutschland Zuflucht – an der Universität Mannheim.

International bekannt wurde die Forscherin bereits 2022, als sie aus dem „Trust and Safety Council“ der Social-Media-Plattform X, damals noch Twitter, zurücktrat. Dem Beratungsgremium gehörten fast 100 Mitglieder aus zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie Expertinnen und Experten an. Es beschäftigte sich unter anderem mit Themen wie Sicherheit, Hassrede, psychischer Gesundheit und Kinderschutz. Abdul Rahman gehörte zu den Gründungsmitgliedern.

Hetze und Drohungen

Im Herbst 2022 übernahm der Unternehmer Elon Musk die Plattform Twitter. „Daraufhin gab es einen starken Anstieg von Hassrede gegen Juden, Schwarze und Menschen verschiedener Geschlechtsidentitäten“, erzählt Abdul Rahman. Konten, die zuvor wegen Verstößen gesperrt worden waren, seien wieder freigeschaltet worden. Für Musk war das ein Ausdruck der Meinungsfreiheit. „Für mich war es allerdings keine Option, noch länger Mitglied des Gremiums zu bleiben“, sagt sie. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen zog sie Konsequenzen und trat aus dem Rat aus. Die drei machten ihre Gründe öffentlich – und gerieten anschließend selbst ins Visier. „Musk begann damit, seine Follower gegen uns aufzuhetzen. Zuletzt bekamen wir sogar eine Morddrohung“, sagt die 49-Jährige.

In der Folge richtete sie ihre wissenschaftliche Arbeit neu aus und forschte dazu, wie Plattformen indirekt ausgelöste kollektive Online-Angriffe auf Personen direkt stoppen können. Doch seit dem Amtsantritt der neuen US-Regierung unter Donald Trump habe sich die Situation weiter verschärft, nicht zuletzt wegen der engeren Verflechtung von Regierung und Big Tech. „Ich sah keinen Sinn mehr darin, überhaupt noch weiter an dem Projekt zu arbeiten“, sagt die Sozialwissenschaftlerin.

Deshalb verlagerte Abdul Rahman ihren Forschungsschwerpunkt zurück auf Online-Sicherheit von Kindern. Wegen der aus ihrer Sicht bedrohten Wissenschaftsfreiheit bewarb sie sich um eine Förderung, um ihre Forschung in Deutschland fortzuführen. Mithilfe der Baden-Württemberg Stiftung kam sie im vergangenen März an die Universität Mannheim. Das Programm ermöglicht ihr nun einen dreijährigen Aufenthalt am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung mit Option auf Verlängerung. In dieser Zeit wird sie an einem Prototypen für ein KI-gestütztes Tool zur Bekämpfung von Menschenhandel arbeiten. Momentan werde das Projekt im indischen Bundesstaat Odisha getestet. „Es ist keine klassische Forschung. Ich arbeite dabei auch mit der Polizei zusammen, um herauszufinden, was ihnen wirklich nützlich sein kann“, sagt Abdul Rahman. Das Thema liegt ihr besonders am Herzen: Die Wissenschaftlerin und ehemalige Diplomatin ist selbst Opfer sexuellen Kindesmissbrauchs. Mithilfe des Tools soll es leichter werden, Muster von Kinderhandel zu erkennen, Datensätze zu bündeln und Polizeieinsätze zu unterstützen.

Klage gegen Trump-Regierung

Inzwischen hat sich Abdul Rahman in Deutschland eingelebt. Trotzdem sei es schwierig für sie gewesen, ihr gewohntes Umfeld zurückzulassen. „Aber hier in Mannheim ist es ruhig und friedlich. Die Stadt ist divers und offen. Ich bin dankbar, hier sein zu können“, sagt sie. Bereits vor einigen Jahren war sie als Diplomatin in Berlin tätig gewesen. „Für mich war es daher kein kompletter Neuanfang.“

Obwohl sie inzwischen in Mannheim angekommen ist, engagiert sie sich weiterhin gegen die Maßnahmen, die ihre Arbeit in den USA eingeschränkt haben. Sie ist Mitglied der „Coalition for Independent Tech Research“, die gegen die Trump-Regierung klagt, weil diese Forschende einschüchtere, um Meinungen zu Plattformregulierungen zu unterdrücken.

Ob die Sozialwissenschaftlerin eines Tages in die USA zurückkehren möchte, kann sie derzeit nicht eindeutig beantworten. „Ich bin keine Amerikanerin, aber ich hoffe, dass in diesem Land und überall sonst wieder mehr Austausch stattfindet.“ Soziale Medien hätten polarisierende Meinungen weiter verstärkt. Daher sei es ihrer Ansicht nach umso wichtiger, dass die Leute wieder miteinander sprechen und nicht alles nur von oben nach unten entschieden wird.