Mit dem Trabant schrieb die DDR deutsche Automobil- und Zeitgeschichte. Die ganze Welt schaute am Fernseher zu, als die Zweitakter aus dem VEB-Werk Sachsenring über die deutsch-deutsche Grenze knatterten, nachdem die Mauer 1989 gefallen war.

Für die jubelnden Menschen darin ging ein Traum in Erfüllung – doch für das Fahrzeug selbst kam damit das Ende einer langen Karriere: Bereits 1991 wurde die Trabant-Produktion eingestellt. Rund 3,7 Millionen Stück des Volksautos hatten die Montagehalle bis dahin verlassen. Ältere in den neuen Bundesländern sind heute noch stolz auf den Moment, als sie ihren ersten Trabi bekamen. Zwölf bis 15 Jahre musste der DDR-Durchschnittsbürger warten, bis der bestellte Wagen abholbereit war. Viele orderten das Auto, sobald sie volljährig waren, um mit 30 endlich den Choke, die Starterklappe, ziehen und mit dem Fahrzeug lostuckern zu können.

Mercedes fahren kann jeder

Den Insassen fiel das Unterhalten schwer wegen des Motorenlärms, und die blauen Abgaswolken aus dem Öl-Kraftstoff-Gemisch im Tank verpesteten die Luft. „Trabi-Fahrer sind die härtesten“ oder „Mercedes fahren kann jeder“, lauteten die Sprüche dazu.

Dabei wollte die DDR mit dem Kleinwagen doch zeigen, dass ihre Autoindustrie, die auf eine lange Tradition am Standort Zwickau mit den Marken Horch und Audi zurückblicken konnte, hoch entwickelt war. Und anfangs gelang ihr das auch. Das erste Trabant-Modell P50 kam mit 500 ccm Hubraum, 15 kW (20 PS) und Luftkühlung auf gut 90 km/h. Markenzeichen waren ein Frontantrieb und der querliegende Motor. Mit dem Namen Trabant, was „Begleiter“ bedeutet, erinnerte die DDR sogar an die großen Erfolge der sowjetischen Weltraumtechnik, die mit dem Sputnik (übersetzt ebenfalls „Begleiter“) die ersten Satelliten – vor den USA – auf Erdumlaufbahn schickte.

Sachsenporsche ohne Rost

Weil es an Stahl mangelte, diente als Karosserie ein mit Kunststoff beplanktes Blechgestell, wobei der Kunststoff (Duroplast) aus Baumwollabfällen und Phenolharz bestand. „Ein Arbeiter faltet, einer klebt“, wurde die Fertigungsweise zwar verspottet. Aber Rost hatte so kaum Angriffspunkte, ganz anders als an den Autos im Westen zu dieser Zeit, und leicht war der Trabi auch. Spitznamen wie Rennpappe, Plastikbomber oder Sachsenporsche rührten daher. So avancierte der Trabant zum DDR-Wagen schlechthin, obgleich es auch noch den Wartburg aus Eisenach gab.

Mumie mit Herzschrittmacher

Dem P50 folgten andere Modelle, von denen sich der 601 als Dauerbrenner hielt. Aufgelegt 1964, endete die Produktion erst am 25. Juli 1990, im Jahr der Wiedervereinigung. Kurz davor, im April 1990, war der Trabant 1.1 in Serie gegangen, den der Volksmund als „Mumie mit Herzschrittmacher“ verspottete, weil er mit einem von VW lizenzierten Viertaktmotor ausgestattet war. Der allerletzte Trabant 1.1 wurde, pinkfarben lackiert, am 30. April 1991 hergestellt – und sogleich ins August Horch-Museum in Zwickau gebracht. In Zwickau hat heute übrigens VW ein Werk.

Dass die Ostbürger nach der Wende fast jeden West-Gebrauchtwagen, egal in welchem Zustand er war, dem Trabi vorzogen, hatten nicht die Sachsenring-Ingenieure zu verantworten. Das war ein Erbe der früheren DDR-Staatsführung. In deren Jahresplänen stand die Modernisierung der Autos hinter Investitionen in die Schwer- und Chemieindustrie weit zurück. Die Politspitze unterschätzte, wie sehr sie damit die Unzufriedenheit der Menschen noch schürte, die doch viel schickere Schlitten aus dem heimlich empfangenen West-TV oder von Verwandten-Besuchen kannten.

Heute hält eine treue Fangemeinde zum Trabant, den der 1991 erschienene Kinofilm „Go Trabi Go“ schon früh zum Kultobjekt erhob.

Viele Fans in Ost und West

Rund 37.000 Sachsenring-Autos sind derzeit zugelassen, gut 2000 mehr als vor zehn Jahren. Ein reger Ersatzteilhandel erlaubt es den Besitzern, ihr Gefährt flott zu halten oder nach langem Einmotten wieder fit für die Straße zu machen. Mitglieder von Trabant-Clubs, die es in den neuen wie in den alten Bundesländern sowie im Ausland gibt, feiern die fahrende Legende, weil sie technisch so herrlich einfach, robust und reparaturfreundlich ist. Für viele von Ihnen ist der Trabi aber vor allem ein Teil ihres Lebens – und selbst mancher im Westen geborene Bundesbürger, der sonst vom 2CV oder R4 als seiner ersten vierrädrigen Kutsche schwärmt, verspürt beim Anblick eines Trabis einen Schuss Nostalgie.

Kalender

DIE RHEINPFALZ feiert in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. In diesem Kalender erinnern wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, an ein besonderes Ereignis oder eine ungewöhnliche Geschichte aus den vergangenen 75 Jahren.