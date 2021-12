In den ersten Jahren des Jahrtausends hat die digitale Fotografie spannende Innovationen gebracht. Es folgte die Fernsehtechnik mit der Einführung des neuen 4K-Standards. Seit einigen Jahren sind es vor allem Neuerungen rund um das Smartphone, die die Evolution digitaler Technik vorantreiben. Drei aktuelle Beispiele:

Wenn der Akku papierdünn ist Akkus sind Problemkinder unserer Mobiltechnik. Ihre Ladung scheint immer zu gering, die verwendeten Materialien sind nicht gerade umweltfreundlich. In Singapur hat es ein Forscherteam nun geschafft, eine Zink-Batterie zu entwickeln, die so dünn wie ein Blatt Papier ist. Die Forschungsergebnisse wurden im Magazin „Advanced Science“ veröffentlicht. Die Elektroden zur Stromspeicherung sind auf verstärktes Zellulosepapier gedruckt. Eine hauchdünne Goldfolie verbessert die Leitfähigkeit. Die Batterie ist insgesamt nur 0,4 Millimeter dick. Ist die Ladung erschöpft, ist die Batterie biologisch innerhalb von vier Wochen abbaubar. An einem Update zum wiederaufladbaren Akku wird gearbeitet. Die Stromspeicher könnten in Zukunft in sehr dünnen und faltbaren Bildschirmgeräten zum Einsatz kommen.

Wenn der Akku eine Woche hält

Samsung und IBM haben gerade gemeinsam einen Durchbruch bei der Entwicklung neuer Transistorschaltungen für Prozessoren in mobiler Technik geschafft. Aktuelle Smartphones halten je nach Nutzung derzeit nur ein bis zwei Tage durch. Mit der neuen Technik sollen die Laufzeiten auf bis zu eine Woche steigen. Möglich wird das durch eine sehr energiesparende Schaltungstechnik namens VTFET. Schaltelemente werden dabei innerhalb eines Prozessors effizienter gestapelt und verdrahtet, so dass beim Gebrauch bis zu 85 Prozent weniger Strom nötig sind. Für die Massenfertigung sind die Schaltungen derzeit noch nicht einsatzfähig. Wir dürfen aber wohl in zwei oder drei Jahren mit der sparsamen Technik in neuen Smartphones rechnen.