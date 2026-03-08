Musikstreaming boomt, physische Tonträger werden zur Nische. Die Branche hat den Wandel gemeistert – mit vielen Verlierern.

Die Musikindustrie in Deutschland befindet sich weiter im Aufwind. Der Handelsumsatz der Branche legte voriges Jahr um 2,3 Prozent auf 2,42 Milliarden Euro zu. Das boomende Streaming sorgt weiterhin für wachsende Erlöse von allein mittlerweile mehr als 2 Milliarden Euro und damit für inzwischen mehr als 84 Prozent der Brancheneinnahmen. Die einst so beliebten physischen Tonträger dagegen sind kaum noch mehr als Nischenprodukte.

Der Verkauf von CD-Alben schrumpfte nochmals um mehr als 11 Prozent auf 174 Millionen Euro und steuert inzwischen nur noch 7,2 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Vor zehn Jahren dagegen waren die glänzenden Silberscheiben noch die Hauptsäule des Geschäfts der Plattenfirmen. Damals brachten die Compact Discs noch fast zwei Drittel des seinerzeit lange sinkenden Gesamtumsatzes der Branche von kaum noch 1,6 Milliarden Euro.

Rasante Veränderung

Das Streaming hatte 2016 mit gerade mal rund 600 Millionen Euro erst einen Anteil von unter 40 Prozent. Seither haben sich die Umsätze mit Onlinemusik von Spotify über Apple bis Amazon Music in zehn Jahren mehr als verdreifacht. Die legalen Angebote haben einst beliebte illegale Onlineplattformen weitgehend ersetzt. Selbst bei großen Handelsketten wie Media Markt und Saturn, die ehemals auf großen Verkaufsflächen viele Tausend CD-Titel anboten, sind meist nur noch wenige Regale mit den Tonträgern zu finden.

„Der Musikmarkt entwickelt und verändert sich weiterhin rasant“, betont Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Musikindustrie. Der erfahrene Verbandslobbyist sieht die Branche erneut „in einer sehr herausfordernden Phase“, da die Künstliche Intelligenz zunehmend auch alle Segmente der Musikindustrie durchdringe. Daher gelte es, besonders das digitale Lizenzgeschäft auszubauen. Das Urheberrecht dürfe „nicht verwässert werden“, mahnt Drücke die Entscheider in der Politik.

KI-generierte Inhalte spielen auch im Musikgeschäft eine rasant zunehmende Rolle. Mit speziellen Programmen und etwas Einarbeitung ist es auch ohne größeres musikalisches Talent möglich, Songs und selbst ganze Alben am Computer zu generieren und auf Plattformen wie Youtube zu veröffentlichen. Die KI-Programme nutzen dabei bereits online verfügbare Musik und erstellen daraus in kurzer Zeit nach den jeweiligen Vorgaben neue Stücke, wobei die Verwendung urheberrechtlich geschützter Quellen oft im Unklaren bleibt.

Chancen und Risiken

Für Künstler bringt diese Entwicklung Chancen, weil sich mit KI die eigene Kreativität weiter entfalten lässt, aber auch viele Bedrohungen. So könnte die Flut von KI-generierter und kostengünstiger Musik dazu führen, dass viele Kreative noch weniger Einnahmen mit dem Verkauf ihrer Songs und Alben haben. Schon am boomenden Streaming verdienen die meisten Interpreten, Bands und Songschreiber oft nur wenig und einen großen Teil der Erlöse kassieren Plattformen und Musikindustrie.

Die Digitalisierung und schnelle Internetverbindungen haben auch in vielen Wohnzimmern der Musikhörer innerhalb von einem Jahrzehnt zu einem Wandel geführt. In immer mehr Haushalten fristen CD-Spieler wie auch Musikanlagen mit Verstärker und Lautsprecherboxen nur noch ein Schattendasein oder werden ganz abgeschafft, stattdessen nutzt man platzsparend moderne Streaminggeräte.

Einst teuer angeschaffte CD-Musiksammlungen werden ersetzt durch Online-Angebote mit Millionen Songs, die rund um die Uhr auch unterwegs am Smartphone sofort abspielbar sind und in Favoritenlisten nach Belieben zusammengestellt werden können.

Trotz der digitalen Musikflut gibt es aber auch weiterhin einen bemerkenswerten Anteil von Liebhabern analoger Töne und hochwertiger Musikanlagen, die gerne mal eine Schallplatte auflegen. Im vergangenen Jahr wuchsen die Erlöse mit Vinyl-Alben in Deutschland weiter um fast 3 Prozent auf knapp 153 Millionen Euro und machen immerhin 6,3 Prozent des Gesamtumsatzes der Branche aus.

Mit einem Anteil von nun 44 Prozent am insgesamt weiter massiv schrumpfenden physischen Markt mit Tonträgern von gerade noch 345 Millionen Euro hat die Schallplatte die CD also bald eingeholt und überflügelt, falls sich diese Entwicklung fortsetzt.