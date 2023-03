Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bescheidene Größe und eine immense Vielfalt: So lässt sich das Einselthumer Traditionsgut Martinspforte im Herzen des Zellertals beschreiben. In der mitunter vergessen scheinenden Weinregion im Norden der Pfalz betreibt Jörg Bayer in 13. Generation den Betrieb mit zehn Hektar.

Der tiefgründige Boden, das Kleinklima zwischen Worms und Kirchheimbolanden, bieten beste Reifebedingungen für die alten Reben des Weinguts Martinspforte. Viele von ihnen sind zwischen