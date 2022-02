Der Tourismus in Deutschland hofft nach zwei harten Corona-Jahren auf klare Perspektiven und die Reiselust der Menschen. Das Vorkrisenniveau scheint allerdings so schnell nicht in Sicht.

Die Folgen der Corona-Pandemie haben den Deutschland-Tourismus trotz leichter Erholung 2021 weiter fest im Griff. Die Anzahl der Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 310,3 Millionen im vergangenen Jahr um 37,4 Prozent unter dem Niveau des Vorkrisenjahres 2019. Gegenüber dem Krisenjahr 2020 gab es ein Plus von 2,7 Prozent. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet zwar mit steigenden Buchungszahlen in diesem Jahr, eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird aber erst 2023 erwartet.

„Wir rechnen damit, dass die Buchungszahlen wieder deutlich ansteigen, wenn die Regelungen gelockert werden und sich die Infektionslage bessert“, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges. In einzelnen Sommermonaten werde es möglich sein, wieder ans Umsatzniveau von 2019 heranzukommen.

Warnung vor Fachkräfte-Mangel

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) warnte aber vor einer weiteren Fachkräfteabwanderung. „Wenn Hoteliers und Wirte nicht flächendeckend attraktivere Arbeitsbedingungen bieten, dürfte es vielerorts bald kein Personal mehr geben, um die Gäste zu bedienen“, sagte NGG-Vorsitzender Guido Zeitler.

Mehr und mehr Gastronomie-Betriebe in Deutschland geraten einer Studie zufolge in Existenznot. Die Anzahl finanzschwacher und damit insolvenzgefährdeter Firmen sei von Januar 2020 bis Januar 2022 um fast ein Drittel auf 16,2 Prozent gestiegen, heißt es in einer Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Crif.