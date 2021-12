In einem Klimaschutz-Ranking unter 12.000 Unternehmen weltweit haben 14 von 500 Firmen in Deutschland besonders gut abgeschnitten – darunter eines aus der Kurpfalz.

In der Spitzengruppe waren unter anderem die Deutsche Bahn, die Telekom sowie der Walldorfer Softwarekonzern SAP. Für die am Dienstag veröffentlichte Rangfolge hat das Carbon Disclosure Project (CDP), eine Organisation mit Sitz in London, die Klimaschutzpläne und -aktivitäten der 12.000 Unternehmen weltweit nach wissenschaftlichen Kriterien geprüft.

Nur 272 aller untersuchten Unternehmen erhielten demnach mindestens in einer der geprüften Kategorien – Klimaschutz sowie Einfluss auf Wälder und Wassersicherheit – die Bestnote A. Das sind lediglich gut 2 Prozent der Unternehmen, zu denen auch Bayer, Eon, Thyssen-Krupp und Bosch gehören. 58 Prozent der geprüften Unternehmen wurden mit den schlechtesten Noten C oder D bewertet.

„Unternehmen, die ihre Umweltauswirkungen nicht offenlegen und nicht entsprechend handeln, gefährden sowohl den Planeten als auch sich selbst“, sagte der Europa-Verantwortliche von CDP, Maxfield Weiss. „Wenn sie so weitermachen wie bisher, stehen sie auf der falschen Seite der öffentlichen Meinung, der Regulierung und der Kapitalmärkte.“ Greenwashing werde nicht mehr funktionieren, da immer genauer hingeschaut werde.

Kriterien sind strenger geworden

Um mit der Note A bewertet zu werden, müssen Unternehmen unter anderem schlüssig nachweisen, dass sie direkt und indirekt verursachte klimaschädliche Emissionen reduzieren und ihre Klimaschutzpläne wissenschaftlicher Prüfung standhalten.

Während die Klimaschutzbemühungen bei den genannten Unternehmen positiv bewertet wurden, gibt es beim Einfluss auf Wälder und Wassersicherheit bei den meisten Nachholbedarf. Die Anzahl der A-Unternehmen ist im Jahresvergleich um 40 Prozent gesunken, da die Vorgaben dafür strenger geworden sind und damit weniger Betriebe diesen standhalten können.