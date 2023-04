Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stornierte Feiern, ausbleibende Gäste – viele Gastronomiebetriebe leiden unter den jüngsten Zugangsregeln in Rheinland-Pfalz. Einige Lokale haben den Betrieb vorüberhegend eingestellt oder bieten nur noch Essen zum Abholen an. Nicht wenige sehen sich am Existenzminimum oder fürchten gar das Aus. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) hat klare Forderungen an die Politik.

Besorgt sind derzeit viele Gastronomen. „Es ist fast überall das Gleiche“, sagt Frank Darstein, Vorsitzender des Dehoga-Kreises Rhein, „die 2G-plus-Regel ist eine wahnsinnige