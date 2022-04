Zahlreiche Banken planen laut einer aktuellen Umfrage eine Erhöhung der Gebühren und der Kreditkosten. In einer am Montag veröffentlichten Umfrage der Unternehmensberatung EY gaben 52 Prozent der Geldinstitute an, die Kosten für Firmenkredite erhöhen zu wollen, bei Immobilienkrediten waren es 57 Prozent. Jede zweite Bank plante zudem höhere Gebühren für Girokonten.

Auch weitere Bankfilialen sollen geschlossen werden. Angesichts niedriger Zinsen und strengerer Regulierung sei es für Banken schwieriger geworden, profitabel zu wirtschaften, erläuterte der Partner im Bereich Finanzdienstleistungen bei EY, Thomas Griess. Die Finanzhäuser seien deshalb auf der Suche nach neuen Ertragsquellen. Für die Erhebung befragte EY 120 Finanzinstitute in Deutschland.

Ein Ende der Gebührenerhöhungen für Bankkunden ist laut der Umfrage nicht in Sicht. Demnach erhöhten in diesem Jahr bereits 15 Prozent der Banken die Gebühren für Girokonten, weitere 34 Prozent haben dies noch vor. Die Kosten für Überweisungen wurden bereits in 12 Prozent der Geldhäuser erhöht, 28 Prozent planen dies. Und auch für Abhebungen verlangten 12 Prozent der Banken seit Jahresbeginn mehr Geld, 21 Prozent wollen die Gebühren noch erhöhen.

Trend zu Filialschließung und Personalabbau

Neben den höheren Gebühren versuchen die Banken laut der Umfrage bei den Kosten zu sparen. 80 Prozent der befragten Bankmanager gab an, dass sie davon ausgehen, dass bis 2025 mindestens 20 Prozent der Bankfilialen geschlossen würden. Die Kunden seien immer mehr dazu bereit, ihre Bankgeschäfte im Internet zu erledigen.

58 Prozent der Geldinstitute gaben an, dass kostensenkende Maßnahmen derzeit hohe Priorität hätten. Insbesondere bei der direkten Kundenbetreuung rechneten 41 Prozent mit Stellenkürzungen. Gleichzeitig sei jedoch zumindest in bestimmten Bereichen – etwa IT – auch eine Gehaltserhöhung für viele Bankmitarbeitende zu erwarten. „Auch die Bankenbranche bleibt vom Fachkräftemangel nicht verschont“, erläuterte der Leiter des Bereichs Banken und Kapitalmärkte bei EY, Robert Melnyk, die Umfrageergebnisse. „Wer motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit besonders gesuchten Qualifikationen haben und halten will, muss derzeit tief in die Tasche greifen“.

