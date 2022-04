Hunderte von Varianten der kleinen Speicherwunder werden angeboten. Und die kryptischen Leistungsangaben vermehren sich. Hier die wichtigsten Informationen zur Orientierung bei Größe und Leistungsklasse.

Sie stecken in Smartphones, Tablets, Kameras und Drohnen. Sie sind winzig, fassen bis zu zwei Terabyte an Daten, und die schnellsten nehmen auch lange Videos in ultrahoher Auflösung auf. Die Unterschiede sind dennoch gewaltig. Zwei Formate dominieren den Markt: die winzige Micro-SD-Card und die SD-Card. Wer seine Karte flexibel nutzen will, nimmt besser eine kleine und steckt sie bei Bedarf in einen SD-Adapter, der beim Kauf oft mitgeliefert wird. Er kann die Karte aber ein wenig ausbremsen. Die Preisunterschiede bei den Formaten sind unbedeutend. Entscheidend sind Speicherkapazität und Schreib-/Lesegeschwindigkeit.

Beim Fassungsvermögen beginnt es mit mageren vier Gigabyte und steigert sich bis zu zwei Terabyte. Kleine Karten lohnen sich aber eigentlich nicht. Sie sind nicht schnell und umgerechnet auf den Speicherplatz zu teuer. Beispiel: Eine langsame 4-GB-Micro-SD-Karte von Intenso kostet etwa 5 Euro. Das macht 1,25 Euro pro GB. Eine deutlich schnellere 256-GB-SD-Karte kostet zwischen 90 und 120 Euro. Was einen GB-Preis zwischen etwa 35 und 45 Cent pro GB bedeutet. Eine langsame 32-GB-Karte ist für 7 bis 8 Euro zu haben. Das sind sogar nur etwa 25 Cent pro GB. Selbst bei den sehr großen Karten wird es wegen gefallener Preise umgerechnet nicht mehr teurer, sondern günstiger: 1 TB kostet zwischen etwa 250 und 550 Euro, wobei auch die günstigste Karte von SanDisk flott genug für 4K-Videos ist. Das sind also zwischen 25 und 50 Cent pro GB. Eine so große Karte kann dann schon als Backup für riesige Bilder- oder Videosammlungen dienen. Diese Karten werden auch SDXC-Karten genannt. Das steht für „Extended Capacity“, also „erweiterte Kapazität“. Karten bis 32 GB haben das Etikett „SDHC“. Das „HC“ meint „High Capacity“. Unübersichtlicher wird es bei den Leistungsklassen, wo bis zu vier Kategorien auf einem Etikett zu finden sind.

Eigentlich überholt ist die „Class“-Angabe mit den Zahlen 2, 4, 6 oder 10. Die bezeichnet die Mindestübertragungsrate an Megabyte pro Sekunden (MB/s). Alle modernen Karten sind weit schneller, dennoch findet sich bei einfachen Karten wie der oben abgebildeten immer noch „Class 10“ aufgedruckt, weil es beeindruckend wirken könnte.

Am aussagekräftigsten ist die konkrete Angabe der Übertragungsgeschwindigkeit in MB/s. Wichtiger als die Leserate ist hier die Schreibrate, da Karten meist als Speicher- und nicht als Wiedergabemedium genutzt werden. Billige Karten schreiben meist mit 20 bis 45 MB/s. Im gehobenen Mittelfeld liegen Karten mit 120 bis 170 MB/s. Und sehr schnelle nach dem SD-Express-Standard liefern Raten von bis zu 800 MB/s. Die nominellen Raten sind aber von den effektiven zu unterscheiden. Die „echten“ Werte liegen meist zwischen 50 und 80 Prozent der nominellen. Bei sehr großen Karten liegen die realen Werte eher näher am Sollwert. Unterschiede ergeben sich aber auch je nach eingesetzter Hardware; die Controller von Kameras beeinflussen die Übertragungsraten. Viel falsch kann man aber nicht machen: 30 MB/s effektiv reichen bereits für schnelle, hoch aufgelöste Serienbilder und Full-HD-Videos. Und 45 MB/s sind Richtwert für 4K-Videos, so dass etwa 100 MB/s auch für anspruchsvolle Hobby-Ansprüche reichen.

Seit 2010 gibt es darüber hinaus die UHS-Geschwindigkeitsklassen (UHS = Ultra High Speed), die von SDHC- und SDXC-Speicherkarten genutzt werden. UHS bezeichnet den Daten-Bus, über den der Datenaustausch zur jeweiligen Hardware abgewickelt wird. UHS-Karten gibt es in drei Versionen: UHS-I mit maximal 104 MB/s, UHSII mit maximal 312 MB/s und UHSIII mit maximal 624 MB/s. Bitte beachten: Diese UHS-Angabe besagt nur, was theoretisch maximal über den jeweiligen Datenbus übertragen werden kann. Und nicht, was wirklich übertragen wird. Das deutet nur die konkrete MB/s-Angabe an. Und die liegt natürlich immer unter dem UHS-Wert. Eigentlich ist also eine UHS-Angabe für Konsumenten überflüssig. Die Zahlenangabe, die in einer kleinen U-förmigen „Wanne“ platziert ist, scheint die Karte aber „wertvoller“ zu machen.

Seitdem Smartphones und Digitalkameras auch mit 4K-Videoaufnahmen umgehen können, ist die Video-Geschwindigkeitsklasse schon wichtiger. Sie bezieht sich nicht auf ein kurzzeitiges Abspeichern, sondern auf die Datenrate, die sich ununterbrochen auf die Karte schreiben lässt. Die vier Videoklassen heißen V10, V30, V60 und V90. Mit einer V60-Karte lassen sich also ununterbrochen Videos mit 60 MB/s speichern – vorausgesetzt, die Kamera ist dafür ausgelegt. Gegenüber der einfachen Angabe 60 MB/s garantiert V60 die Aufnahme eines permanenten Datenstroms. Eine solche Karte ist also deutlich leistungsfähiger. Aber schon eine V30-Karte reicht für 4K-Videos.

Noch recht neu ist die A-Angabe auf manchen Karten. Der Hintergrund: Einige Smartphones erlauben nicht nur das Speichern von Dateien auf einer Speicherkarte, sondern auch die Installation von Apps und den Zugriff auf schnell wechselnde App-Dateien, beispielsweise die Spielstände von Games. Um hier flüssiges Benutzen zu garantieren, wurde die „Application Performance Class“ eingeführt, abgekürzt „A1“ oder „A2“. Wie zu erwarten, ist A2 schneller als A1. Gemessen wird hier eine spezielle Datenrate: die zufällige Lese- und Schreibgeschwindigkeit. Wer die Speicherkarte nur für Fotos und Videos nutzen will, die kontinuierlich und nicht zufällig geschrieben werden, muss sich um den A-Wert nicht kümmern. Gamer mit schnellen Smartphones sollten A2 wählen; sie ist etwa 2,7-mal schneller.