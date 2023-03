Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das verheerende Hochwasser in der Eifel vor gut drei Wochen hat in dem betroffenen Gebiet einen Großteil der Infrastruktur zerstört. Wasser, Abwasser, Strom und Gas fehlen vielfach, auch Kläranlagen liegen lahm. Pfälzer Energieversorger leisten Hilfe in der notleidenden Region.

Geholfen werden muss an der Ahr, und zwar schnell. Was Pfälzer Versorger und die regionalen Verbände leisteten und noch leisten, damit die Region überhaupt an Wiederaufbau denken