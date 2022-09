Wer mit dem 9-Euro-Ticket Ausflüge in der Pfalz machen will, findet gute Voraussetzungen auf der Eistalbahn. Allerdings ist die Strecke voraussichtlich vom 22. Juli bis zum 5. September nicht mit dem Zug aus Frankenthal und Neustadt erreichbar. Der Grund für die Sperrung der Strecke Freinsheim–Grünstadt ist immerhin erfreulich.

Ausflüge mit dem 9-Euro-Ticket machen keinen rechten Spaß, wenn die Züge überfüllt sind. Das ist vor allem dort der Fall, wo großräumige Verkehrsströme über die Strecke laufen. Derzeit gilt das in der Pfalz etwa für die Alsenzbahn und die Regional-Express-Linie von Neustadt über Landau nach Karlsruhe.

Bauarbeiten in Kirchheim

Keine derartigen Probleme sind bei der Eistalbahn zu erwarten, auf der stündlich Züge von Frankenthal über Grünstadt und Eisenberg nach Ramsen fahren. Samstags und sonntags fahren sie weiter bis zum Eiswoog. Mit dem 9-Euro-Ticket kann man sie allerdings nur noch gut einen Monat günstig erreichen. Voraussichtlich vom 22. Juli bis 5. September ist der Abschnitt zwischen Freinsheim und Grünstadt wegen Bauarbeiten gesperrt. Dann wird in Kirchheim ein neuer Kreuzungsbahnhof gebaut, an dem sich Züge begegnen können. Dies erlaubt die Einführung eines Halbstundentakts zwischen Frankenthal und Grünstadt zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 – acht Jahre später als im Konzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ geplant.

Als 1994 der Rheinland-Pfalz-Takt eingeführt wurde, gehörte der Kreis Bad Dürkheim zu den größten Nutznießern. Zuvor gab es zwischen Neustadt und Grünstadt einen kommunal finanzierten Wochenendverkehr im Stundentakt, zwischen Frankenthal und Freinsheim fuhren sonntags gar keine Züge. Mit dem Rheinland-Pfalz-Takt wurde zwischen Neustadt und Freinsheim ein täglicher Halbstundentakt eingeführt. Stündlich fährt seitdem eine Regionalbahn-Linie von Frankenthal über Freinsheim nach Grünstadt und – über die im Mai 1994 für den Reisezugverkehr reaktivierte Eistalbahn – weiter nach Eisenberg. Im Mai 1995 wurde diese Linie zunächst bis nach Ramsen verlängert, seit August 2001 fahren die Züge an Sonn- und Feiertagen bis zum Haltepunkt Eiswoog.

Meistfrequentierte Strecke hat die wenigsten Züge

Das neue stark verbesserte Fahrplanangebot führte zu einem teilweise spektakulären Anstieg der Fahrgastzahlen. Ein wesentlicher Grund dafür war, dass es erstmals auch am Wochenende auf gerade für Ausflügler interessanten Strecken ein attraktives Fahrplanangebot gab. In einem Punkt wies der Fahrplan allerdings deutliche Defizite auf. Vom Knotenpunkt Freinsheim fahren die Züge nach Bad Dürkheim und nach Grünstadt halbstündlich, ausgerechnet auf der am stärksten frequentierten Strecke nach Frankenthal dagegen nur stündlich. Deshalb gibt es seit Langem Forderungen, auch auf dem Abschnitt zwischen Frankenthal und Freinsheim einen Halbstundentakt einzuführen.

Dieser Halbstundentakt ist aber fahrplantechnisch mit der vorhandenen Infrastruktur nicht sinnvoll möglich. Heute fahren die Züge hier nur im Berufsverkehr zeitweise halbstündlich und dann nur in eine Richtung.

Kreuzungsbahnhof Kirchheim für Halbstundentakt nötig

Für einen vollwertigen Halbstundentakt mit optimalen Anschlüssen in Frankenthal beziehungsweise Frankenthal Süd an die S-Bahn wird ein Kreuzungsbahnhof in Kirchheim gebraucht. Ein Kreuzungsbahnhof erlaubt es zwei Zügen, sich zu begegnen und dank Weichen aneinander vorbei zu fahren. Eine solche Kreuzungsmöglichkeit hat es in Kirchheim früher einmal gegeben, sie wurde aber demontiert, als man in einer von Streckenstilllegungen und Abbau geprägten Zeit nicht damit rechnetet, dass es mit dem Zugverkehr auf solchen Zweigstrecken auch einmal wieder aufwärts gehen könnte.

Als vor gut 15 Jahren das Konzept „Rheinland-Pfalz-Takt 2015“ entwickelt wurde, gehörte dazu nicht zuletzt der Bau eines Kreuzungsbahnhofs in Kirchheim als Voraussetzung für einen Halbstundentakt zwischen Grünstadt und Frankenthal.

Der Bau dieses Kreuzungsbahnhofs hat sich vor allem wegen Komplikationen bei der Genehmigung der Pläne durch das Eisenbahnbundesamt immer weiter verzögert. Zum Fahrplanwechsel Ende Dezember soll er nun endlich in Betrieb gehen.

Direkt von Frankenthal auch nach Bockenheim

Damit wird es künftig möglich, dass es umsteigefreie Verbindungen von Frankenthal sowohl über Eisenberg nach Ramsen, als auch über Bockenheim nach Monsheim gibt. Dafür muss allerdings die Fahrplanlage der Eistalbahn-Züge um rund 30 Minuten verschoben werden.

Die Aufstockung des Fahrplanangebots auf einen Halbstundentakt ist aus Sicht der Fahrgäste ein entscheidender Fortschritt – insbesondere bei Verspätungen, wegen denen ein Anschluss verpasst wird. Dann macht es einen großen Unterschied, ob man auf den nächsten Zug rund 20 Minuten oder rund 50 Minuten warten muss. Der knappe Anschluss in Frankenthal aus Richtung Ludwigshafen in Richtung Freinsheim war seit dem Start des Rheinland-Pfalz-Takts im Jahr 1994 ein notorischer Problemfall, der für viel Ärger sorgte. Etwas entspannt hat sich die Situation durch den neuen Haltepunkt Frankenthal Süd. Verpasste Anschlüsse sind dadurch seltener geworden, aber aus Sicht der Betroffenen ein immer noch zu häufiges Ärgernis.

Es ist unter Experten weitgehend unstrittig, dass das Fahrplanangebot verbessert werden muss, wenn das Ziel der Bundesregierung erreicht werden soll, die Fahrgastzahlen im öffentlichen Verkehr zu verdoppeln. Für einiges Erstaunen haben deshalb kürzlich Äußerungen des Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer (FDP), gesorgt.

Theurer: Bestehende Züge besser auslasten

Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium sagte beim Start des 9-Euro-Tickets, es sei die Frage, ob „mehr Fahrten zielführend seien“ und ob es nicht sinnvoller sei, im bestehenden System die Fahrgastzahlen zu erhöhen. „Das wird ja die große strategische Frage sein“, sagte Theurer, dass „bestehende Züge besser ausgelastet sind und dass bestehende Züge zum Beispiel vielleicht verlängert werden, ohne dass die Personalkosten steigen“. Ein besserer ÖPNV müsse nicht zwangsläufig dazu führen, dass „mehr leere, heiße Luft“ durch die Gegend gefahren werde. „Wir brauchen einfach mehr Fahrgäste im bestehenden System.“ „Wenn wir das Ziel in der Koalition, eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen, erreichen wollen, dann werden wir die Erkenntnisse aus dem 9-Euro-Ticket auch dringend brauchen“, betonte Theurer.

Kopfschütteln über den Bahnbeauftragten

Dirk Flege, Geschäftsführer der „Allianz pro Schiene“, in der sich am Bahnverkehr interessierte Organisationen zusammengeschlossen haben, widersprach: „Die Frage ,Angebotsausweitung oder Steigerung der Auslastung’ stellt sich nicht. Wir brauchen beides. Ohne massive Angebotsausweitung wird es keine Verdopplung im Personenverkehr auf der Schiene geben.“ Hier sei die Politik mit einem Ausbau der Infrastruktur und einer Finanzoffensive für den Nahverkehr gefragt, sagte Flege. Um die Finanzierung des Nahverkehrs streitet der Bund mit den Ländern.

Die Länder fordern deutlich mehr Geld, um in den kommenden Jahren das Angebot im Bus- und Bahnverkehr mit Blick auf das deutsche Klimaziel auszubauen. Die Ampelkoalition will den Bahnverkehr bis 2030 verdoppeln und hatte dafür höhere Regionalisierungsmittel schon ab 2022 versprochen, aber nicht in den Haushalt aufgenommen. Ergebnisse einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu diesem Thema werden für den Herbst erwartet.