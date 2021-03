WhatsApp ist Standard auf dem Smartphone. Und immer mehr Nutzer greifen auch auf die Telefon- und Videofon-Funktionen zu. Weit weniger bekannt ist die In-Browser-Version und die separate App für den PC oder Mac, die ebenfalls kostenlos genutzt werden kann. Auf web.whatsapp.com muss nur eine Verbindung zwischen Smartphone und Rechner hergestellt werden. Dafür wird ein Barcode auf dem Bildschirm präsentiert, der auf dem Handy unter der Einstellung „WhatsApp Web“ und „+“-Zeichen gescannt werden muss.

Die separaten Apps verfügten bisher aber nicht über den Video- und Telefonkomfort der Smartphone-Apps. Das ist mit den neuen Versionen seit letzten Donnerstag anders. Wie auch am Smartphone sind solche Anrufe Ende-zu-Ende verschlüsselt. Praktisch ist, dass die Verbindung zwischen einem Rechner und einem Smartphone unabhängig von der Halteposition des Smartphones ist. Die Verbindung klappt auch mit senkrecht gehaltenem Handy, was auf dem Rechner angenehm ist, weil die Anwendung in einem kleinen Fenster neben anderen Programmfenstern untergebracht werden kann. Videokonferenzen sind weiterhin mit bis zu acht Personen kostenlos.

WhatsApp stellt sich mit dieser Erweiterung den neuen Anforderungen, die im Home Office gestellt werden. Skype, Teams, Zoom und FaceTime, der Standard auf Apple-Geräten, bekommen dadurch deutlich mehr Konkurrenz.