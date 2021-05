Vermutlich bedarf es eines expliziten Verbotes durch die EU gar nicht: Die CO2-Flottenregulierung und die künftige Abgasnorm Euro 7 könnten Diesel und Benziner auch so den Garaus machen.

Die EU-Kommission wird im Juni Schritte vorschlagen, um die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Dass dazu ein förmliches Verbot für den Verbrennermotor zählt, ist nicht absehbar. Es deutet bislang wenig darauf hin. Es gibt lediglich ein Dokument der EU-Kommission aus dem September mit einem vagen Hinweis. Dort steht wörtlich: „Die Kommission wird untersuchen, ab welchem Zeitpunkt innenliegende Verbrennungsmotoren in Autos nicht mehr auf den Markt gebracht werden sollten.“

Es wurde darüber hinaus aufmerksam registriert, dass der in der Kommission für den sogenannten Green Deal zuständige Vize-Präsident Frans Timmermans wiederholt erklärt hat, die Kommission plane nicht einen Vorschlag für ein Enddatum der Verbrenner-Produktion in der EU.

Unumkehrbarer Sterbeprozess

Vermutlich kann die EU auch ohne Verbot das Ende der Technologie einläuten. Über die Regulierung kann die EU die Daumenschrauben für die Hersteller so sehr anziehen, dass ein unumkehrbarer Sterbeprozess für den Verbrennungsmotor in Gang gesetzt wird. Wenn die nächsten Schritte des EU-Gesetzgebers bei der Reduzierung von CO 2 - sowie Schadstoffausstoß besonders streng ausfallen, braucht es eines förmliches Verbot des Verbrennungsmotors nicht mehr. Dann legt die EU die Messlatte so hoch, dass die Hersteller sie mit den meisten Modellen nicht mehr erreichen und die Produktion sinkt bis 2030 automatisch Richtung null.

Scharfe Vorgaben

Drastische Regulierungsschritte sind in der Kommission bereits in Arbeit. Zum einen geht es um die CO 2 -Flottenziele. Die EU-Kommission hat bereits angekündigt, die bestehenden Flottenziele bis 2030 deutlich zu verschärfen. Ende 2021 dürfen Pkw im Schnitt noch höchstens 95 Gramm CO 2 je gefahrenem Kilometer ausstoßen. Beschlossen ist, dass dieser Wert bis 2030 um 37,5 Prozent sinken soll. Die EU-Kommission will im Sommer vorschlagen, dass es nicht 37,5, sondern 50 Prozent weniger sein müssen. Im Schnitt dürfte ein Neuwagen dann nur noch rund 50 Gramm CO 2 je Kilometer ausstoßen. Dies entspricht einem Verbrauch von zwei bis drei Litern Benzin oder Diesel auf 100 Kilometer. Um Werte wie diese zu erreichen, müssten Schätzungen zufolge mindestens 60 Prozent aller Neufahrzeuge batteriebetrieben und dürften nicht mehr mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sein.

Autoindustrie sieht Kriegserklärung

Zum anderen geht es um die Schadstoffregulierung. Spätestens 2025 soll dafür die nächste Stufe, Euro 7, in Kraft treten. Derzeit laufen intern die Vorbereitungen. Erste Vorschläge deuten darauf hin, dass die Abgasreinigung für die Hersteller deutlich komplexer und teurer wird. Die Grenzwerte für Stickoxide und andere Gase sollen drastisch verschärft werden. Eine Verschärfung um den Faktor zehn ist im Gespräch. Außerdem sollen bei den Messverfahren keinerlei Ausnahmen mehr etwa beim Kaltstart oder Anfahren am Berg zugelassen sein. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, fasst dies als Kriegserklärung an den Verbrenner auf. Falls dieser Plan umgesetzt werde, sei es nicht mehr möglich, in Europa Autos mit Verbrennungsmotoren herzustellen, sagt sie. Mit dem Vorschlag der Kommission für Euro 7, für den es allerdings die Zustimmung von Mitgliedstaaten und EU-Parlament braucht, wird bis zum Sommer gerechnet.