Warum sperren sich viele Arbeitgeber gegen eine Testpflicht? Ihrer Verantwortung werden sie so nicht gerecht.

Wer sich wann und mit wem treffen darf, wird in diesem Land gerade bis ins Detail geregelt. Das mag für die Bekämpfung der Pandemie richtig und wichtig sein. Doch so übergriffig Bund und Länder im Privaten sind, so zahm gaben sie sich lange Zeit, wenn es um Vorschriften für die Arbeitswelt ging. Und eigentlich hat sich daran nur wenig geändert.

Die Bitte der Politik, Mitarbeiter wann immer möglich von zu Hause aus arbeiten zu lassen, reicht jedenfalls längst nicht mehr aus. Unverbindliche Appelle haben möglicherweise mitgeholfen, die erste Welle zu brechen. Dass sie kaum noch fruchten, weiß, wer sich den Berufsverkehr anschaut.

Was also spricht dann gegen Corona-Tests in Betrieben, wo ja Menschen aus vielen Haushalten zusammenkommen und sich Kontakte nicht vermeiden lassen? Die Antwort darauf ist überaus simpel: Nichts! Nicht die Verfügbarkeit von Schnell- und Selbsttests, nicht der Zeitaufwand und angesichts von mehr als 2 Milliarden Euro, die der Lockdown jede Woche verschlingt, auch nicht die Kosten.

Schwache Rolle

Nach über einem Jahr Pandemie wird es ohnehin Zeit, dass man erfährt, wo sich Menschen mit dem Virus anstecken. Eigentlich muss deshalb auch die Frage erlaubt sein, weshalb die Tests nicht für die Arbeitnehmer verpflichtend sind. In einigen Bundesländern wird das von Schülern erwartet.

Eine ganz schwache Rolle in dieser Debatte spielen die Arbeitgeberverbände. Richtig an ihrer Argumentation ist, dass die Betriebe ein Interesse daran haben, das infizierte Mitarbeiter zu Hause bleiben. Aber warum versperren sie sich dann gegen verpflichtende Tests für ihre Mitarbeiter? Fast scheint es, als sei man aus Prinzip dagegen. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung werden viele Arbeitgeber so nicht gerecht. Das lässt nichts Gutes erwarten, wenn nach der Pandemie die wirklich wichtigen Fragen unserer Zeit angegangen werden müssen.