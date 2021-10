Trier ist führend bei der Digitalisierung in Rheinland-Pfalz.

Die Stadt der Zukunft, in der alles miteinander vernetzt ist, bleibt bislang eine Utopie. Trotzdem treiben deutsche Städte und Gemeinden ihre Digitalisierung voran. Hamburg gelingt dies zurzeit am besten, wie aus dem aktuellen Smart-City-Ranking des Digitalverbandes Bitkom hervorgeht. Zu den smartesten Städten Deutschlands gehört in diesem Jahr auch Karlsruhe, das hinter Köln auf dem dritten Platz landete. In Rheinland-Pfalz ist Trier bei der Digitalisierung führend (Platz 20 der deutschen Großstädte). Kaiserslautern liegt nur knapp dahinter auf Platz 24. Für den Index wurden die Bereiche Verwaltung, IT und Kommunikation, Energie und Umwelt, Mobilität sowie Gesellschaft untersucht.