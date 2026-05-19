Griechenland zählt zu den beliebtesten Reisezielen am Mittelmeer. Urlauberentdecken das Land gern mit dem Auto. Doch dabei ist Vorsicht geboten.

Endlich am Ziel: Wer nach der Fährüberfahrt von Italien in den griechischen Häfen Igoumenitsa oder Patras ankommt, ist meist in Urlaubsstimmung. Dennoch ist besondere Vorsicht geboten: Das Risiko, in Griechenland in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden, liegt deutlich über dem EU-Durchschnitt. Nur in Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Litauen und Lettland ist die Anzahl der Verkehrstoten gemessen an der Einwohnerzahl noch höher.

Kommt es mit dem eigenen Fahrzeug zu einem Unfall, bleiben Urlauber nicht selten auf einem Teil der Kosten sitzen – selbst dann, wenn sie am Unfall keine Schuld tragen. Grund dafür ist, dass Schätzungen zufolge rund 500.000 der etwa acht Millionen Fahrzeuge auf griechischen Straßen nicht versichert sind. Automobilclubs empfehlen deshalb Touristen eine Zusatzversicherung für die Dauer des Urlaubs.

Als Reaktion auf die hohe Anzahl schwerer Unfälle hat Griechenland seine Straßenverkehrsordnung verschärft und die Bußgelder deutlich erhöht. Auch Verstöße, bei denen die Polizei früher oft ein Auge zudrückte, werden inzwischen konsequent verfolgt.

Handy am Steuer

Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt wird mit 350 Euro Bußgeld und einem 30-tägigen Fahrverbot geahndet. Touristen sollten beachten, dass viele griechische Mietwagen nicht über eine Freisprechanlage verfügen. Die Polizei darf zwar keinen ausländischen Führerschein dauerhaft entziehen, kann ihn jedoch bei schweren Verstößen vorübergehend einziehen und für die Dauer des Fahrverbots einbehalten. Anschließend wird das Dokument an die ausländischen Behörden zurückgesandt.

Alkohol am Steuer

Bei Alkoholverstößen drohen Fahrverbote von bis zu zehn Jahren. Die gesetzliche Promillegrenze liegt bei 0,5. Zusätzlich werden Geldstrafen zwischen 350 und 4000 Euro fällig.

Helmpflicht

Wer auf einer griechischen Insel mit Moped, Roller oder Quad unterwegs ist, muss einen Helm tragen. Verstöße kosten 350 Euro.

Parkverstöße

Besonders unangenehm kann Falschparken mit Mietwagen werden. Wer etwa an einem barrierefreien Fußgängerüberweg parkt, riskiert die Stilllegung des Fahrzeugs. Die Polizei zieht in solchen Fällen die Kennzeichen ein, die oft erst nach mehreren Wochen gegen Zahlung eines Bußgelds zurückgegeben werden. Für Urlauber bedeutet das: Sie müssen die Mietwagenkosten während der Stilllegung weiterhin tragen.

Rauchverbot im Auto

Wie in Frankreich, Österreich und Italien gilt auch in Griechenland ein Rauchverbot im Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren. Das Verbot umfasst auch E-Zigaretten. Bei Verstößen drohen Bußgelder von bis zu 1500 Euro.

Bußgelder nicht ignorieren

In Griechenland verhängte Bußgelder sollten keinesfalls ignoriert werden. Offene Forderungen können auch in Deutschland vollstreckt werden. Zudem will die EU regeln, dass schwere Verkehrsdelikte und Fahrverbote künftig europaweit anerkannt und durchgesetzt werden sollen.

Mehr Kontrollen und intelligente Kameras

Bereits seit dem vergangenen Jahr hat das griechische Ministerium für Bürgerschutz seine Verkehrssicherheits-Offensive verstärkt. Diese verschärften Kontrollen zeigen Wirkung: Im vergangenen Jahr sank die Anzahl der Verkehrstoten in Griechenland im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent – von 665 auf 517. Das war zugleich der niedrigste Stand seit 1963, als die Motorisierung des Landes Fahrt aufnahm.