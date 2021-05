Seit Jahren dominiert Sony den Konsolenmarkt. Microsoft zeigt sich angriffslustig wie nie – und greift tief in den Geldbeutel.

Innerhalb weniger Tage erscheinen im November zwei neue Spielkonsolen für die heimischen Fernsehgeräte: Microsofts Xbox Series X und Sonys Playstation 5. In der Vergangenheit hatten die Japaner in Sachen verkaufte Geräte stets die Nase deutlich vorne.

Doch in diesem Jahr will es Microsoft wissen und pumpt massiv Geld in die Entwicklung von Spielen und neuen Geschäftsmodellen. Der Kauf des Spieleherstellers Bethesda für fast acht Milliarden Dollar, ist da ein Beispiel und sorgte für Aufsehen. Zum Vergleich: Disney hat einst für Lucasfilm (Star Wars) und Marvel (Iron-Man) jeweils rund vier Milliarden Dollar bezahlt.

Abo-Modell in den USA

Die Bethesda-Spiele werden nun in den Xbox-Game-Pass eingebunden, quasi die Games-Flatrate von Microsoft. Gegen eine monatliche Gebühr lassen sich die Spiele herunterladen und zocken. Im September ist der Game Pass bereits um Spiele von Electronic Arts (EA) erweitert worden. Darüber hinaus gibt es in den Vereinigten Staaten sogar eine Art „Konsolen-Leasing“, das Game Pass samt Leih-Xbox-Series-S enthält. Für Deutschland ist dieses Abo-Modell bislang nicht angekündigt.

Doch dass der Einsatz von viel Geld allein kein Erfolgsgarant ist, musste gerade Amazon schmerzlich lernen: Der Versandhändler hat mit hohem finanziellen Aufwand ein eigenes Spielestudio eröffnet – und ist mit den ersten Games gescheitert. Ob sich die hohen Investitionen für Microsoft auszahlen? Das bleibt abzuwarten. Die neue Runde im Duell Microsoft gegen Sony jedenfalls wird so spannend wie seit Jahren nicht. Der Frontalangriff auf die Bastion Playstation hat begonnen.