Der britische Geländewagenhersteller Ineos übernimmt das Smart-Werk von Daimler im französischen Hambach.

Entsprechende Vereinbarungen zum Verkauf der Fabrik seien unterzeichnet, teilte Daimler am Dienstag mit. Ineos Automotive erwerbe alle Gesellschaftsanteile an Smart France und werde das Werk in Hambach nach Klärung der letzten Details in den nächsten Wochen übernehmen.

Die rund 1300 Arbeitsplätze im Werk sowie bei Partnern am Standort sollen erhalten werden. Auch die Produktion der aktuellen Modells des zweisitzigen Elektro-Smarts werde fortgesetzt. Wie lange, blieb unklar. Daimler will den Kleinwagen Smart von der nächsten Modellgeneration an zusammen mit seinem Großaktionär Geely in China produzieren. Ineos Automotive ist eine Tochterfirma des britischen Chemieunternehmens Ineos.