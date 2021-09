Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel in Rheinland-Pfalz und im Saarland an diesem Mittwoch zu Warnstreiks auf.

Hintergrund ist die laufende Tarifrunde, in der die Arbeitgeber nach Ansicht von Verdi bisher weder für den Groß- noch für den Einzelhandel ein „verhandlungsfähiges Angebot“ vorgelegt hätten. In den Verhandlungen, die an diesem Mittwoch fortgesetzt werden, fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Einkommenserhöhung von 4,5 Prozent sowie mindestens 45 beziehungsweise 55 Euro für alle. Den Vorschlag der Arbeitgeber, beim Abschluss zu differenzieren zwischen Beschäftigten, deren Betrieb gut durch die Pandemie gekommen ist, und jenen, die durch die Pandemie in Schwierigkeiten geraten sind, lehnt die Gewerkschaft ab. Zudem liege die bisher angebotene Einkommenserhöhung unter der Inflationsrate und führe zu realen Einkommensverlusten. Von Arbeitsniederlegungen betroffen sein werden laut Verdi unter anderem Betriebe in Grünstadt, Kaiserslautern und Ludwigshafen.

