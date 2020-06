Die Gewerkschaft Verdi fordert Karstadt-Kaufhof auf, keines der 30 Karstadt-Sports-Häuser zu schließen. Nach der Ankündigung, 62 Warenhäuser aufzugeben, warnen Kommunen und Politik vor einem Aussterben der Innenstädte.

„Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung“, betonte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach am Sonntag. Am Samstag hatte die Karstadt Sports GmbH bekanntgegeben, 20 der 30 Häuser zu schließen. Davon wären bis zu zwei Drittel der rund 1200 Beschäftigten betroffen.

Wie Verdi weiter mitteilte, wurde für die Karstadt Sports GmbH ein Tarifvertrag abgeschlossen, der unter anderem die Angleichung an das Tarifniveau von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) in zwei Schritten bis Januar 2022 sowie die Übernahme der wesentlichen Regelungsbestandteile von GKK und Beschäftigungssicherung für die verbleibenden Häuser vorsieht. Für die von Arbeitsplatzverlust betroffenen Beschäftigten bedeute dies eine Anhebung des Gehalts auf das Niveau der Flächentarifverträge des Einzelhandels. Daran berechnet sich später die Höhe des Arbeitslosengelds. Darüber hinaus fordert Verdi von Eigentümern und Politik, für die betroffenen Karstadt-Sports-Beschäftigten breit angelegte Qualifizierungsmöglichkeiten zu schaffen.

Der angeschlagene Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hatte am Freitag die Schließung von 62 seiner 172 Warenhäuser angekündigt. So ist das Aus für die Kaufhof-Häuser in Landau, in Worms und in Mannheim (N7) besiegelt. Ein Zeitpunkt der Schließung steht nicht fest. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrates werden dadurch 5317 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren.

Der Center-Betreiber ECE als einer der großen Vermieter kündigte weitere Gespräche an. „Solange noch nichts endgültig entschieden ist, wollen wir versuchen, weiter mit Karstadt Kaufhof zu verhandeln und für die Standorte zu kämpfen“, sagte Steffen Eric Friedlein, Geschäftsführer Vermietung der ECE in Hamburg. 12 der 172 Standorte des Konzerns befinden sich in Shopping-Centern, die ECE betreibt, und seien zu einem großen Teil von den Schließungsplänen betroffen.

Galeria Karstadt Kaufhof stehe stellvertretend für die Krise vieler stationärer Händler, die durch die Corona-Pandemie verschärft worden sei, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der „Passauer Neuen Presse“. „Nach Schätzungen von Handelsexperten stehen 50.000 Einzelhändler vor der Pleite.“ Die Corona-Pandemie biete aber auch eine Chance: „Es muss uns gelingen, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln – zum Beispiel Gemeinschaftskonzepte zwischen Handel, Gastronomie, Kultur, aber auch Büronutzungen.“