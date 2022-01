Ob Stromleitungen, Gas-Pipelines, Briefporto oder Telekommunikation: Die Bundesnetzagentur hat stets ein gewichtiges Wort mitzureden. Nun bekommt die Bonner Regulierungsbehörde wohl einen neuen Chef.

Verbraucherschützer Klaus Müller wird aller Voraussicht nach Präsident der Bundesnetzagentur. Der Beiratsvorsitzende der Bonner Regulierungsbehörde, Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD), teilte am Donnerstag mit, dass er den 50-Jährigen zur Wahl vorschlagen werde. Die ist im Februar geplant, danach geht der Vorschlag des Beirats an die Bundesregierung – die benennt ihn dann. Es gilt schon jetzt als ziemlich sicher, dass der frühere Grünen-Politiker Müller im März auf dem Chefposten Platz nehmen wird. Bisher ist er Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, von 2000 bis 2005 war er Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein.

Der SPD-Politiker Lies sagte, dass er Müller „als klugen und hervorragend vernetzten Kopf“ erlebt habe. Dieser kenne das politische Parkett ausgezeichnet und wisse eine Behörde zu führen. „Er ist der richtige Kandidat, um beide Ziele zu verwirklichen: die Umsetzung von Klimaschutz und Energiewende ebenso wie die Digitalisierung.“ Seit 2012 steht der inzwischen 69-jährige Jochen Homann an der Spitze der Behörde, er geht bald in den Ruhestand.

