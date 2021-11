Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller fordert eine Entlastung der Verbraucher bei den hohen Energiepreisen.

Dafür müsse die künftige Ampel-Koalition „schnell und unkompliziert Sorge tragen“, sagte der Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV). Die zusätzlichen Einnahmen aus der CO2-Bepreisung müssten „vollständig“ an die Verbraucher rückerstattet werden, am besten kurzfristig über die Senkung der EEG-Umlage und danach über einen Klimascheck. So werde eine sozial gerechte Verteilung möglich. Ein „einkommensunabhängiges Mobilitätsgeld“ wäre ein gerechter Ausgleich. Denn es entlaste „– anders als die Pendlerpauschale – alle Einkommensschichten gleichermaßen“.

Lesen Sie auch: Heizkosten sparen ohne großen Aufwand