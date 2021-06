Schon seit meheren Jahren haben Kunden der Deutschen Post die Möglichkeit, ihre Pakete an einem Wunschort ablegen zu lassen, wenn sie nicht zu Hause sind: So können Päckchen von den Zustellern etwa auf der Terrasse oder im Garten abgelegt werden. Diese Vereinbarung wird Ablagevertrag genannt. Laut einem Bericht des Verbraucherportals „Paketda“, dem ein Rundschreiben von DHL vorliegt, soll sich ab Juli Folgendes ändern: Paketboten müssen nun nicht mehr klingeln, wenn eine solche Vereinbarung besteht. Bislang müssen sie das noch tun, damit die Kunden ihr Paket möglichst persönlich in Empfang nehmen können.

In dem von „Paketda“ veröffentlichten DHL-Rundschreiben heißt es: „Künftig stellen wir ein für Sie bestimmtes Paket direkt an Ihrem Ablageort zu – ohne den Versuch der persönlichen Zustellung an der Haustür. Vor der Ablage wird demnach nicht mehr bei Ihnen geklingelt, was für Sie einen ungestörten und zügigen Empfang Ihrer Sendung bedeutet.“ Dem Verbraucherportal zufolge bedeutet der Verzicht aufs Klingeln vor allem Zeitersparnis. Wer möchte, dass die Zusteller trotz vereinbartem Ablageort weiterhin klingeln und nicht bei DHL registriert ist, kann diesen Wunsch über ein Online-Formular abgeben.

DHL ist ein Paket-und-Brief-Express-Dienst, der zum Konzern Deutsche Post DHL Group gehört.